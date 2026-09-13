Става горещо в Стара Загора: Латино вечер с Калин Вельов и Ире Васкес
Ще има и кубински танцьори
Следете всички новини, анализи и коментари за Музикален Фестивал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще има и кубински танцьори
Ще има танци до зори
Десетки посетители на фестивала бягат през поле, докато наоколо отекват изстрели
Тази година към музикалния „Easter Fest” е включен и арт базар
Със зрелищен спектакъл-мюзикъл от Андрю Лойд Уебър – „Йосиф и фантастичната му пъстра дреха", бе закрит „Банско Опера Фест". Постановката на Държавна...
При огромен интерес и с невероятен успех премина конкурсната вечер на Международния фестивал „Пирин Фолк" в Сандански в събота. Запомнящи се песни, ем...
Пирински напеви, бански фукли и звезди на "Бохеми" през септември Ники Станоев, нашумял от ситкома "Домашен арест" и други нашенски комедии, обявява...
Стефан Рядков води шоуто, рибари правят най-вкусната чорба Световни рок звезди, български музиканти, балерини, фолклористи и шоумени ще изпълнят тази...
В средата на август фестивалът SPELLGROUND ще превземе румънското крайбрежие. По ивицата от Констанца до Нъводари ще бъдат изградени 3 сцени, на които...
Втората вечер на фестивала „Bansko Beat" донесе „жегата" до всеки на площад „Никола Вапцаров" в курорта Банско. Партито в събота започна с хип-хоп фор...
Второто издание на музикалния фестивал „Банско Бийт" ще осигури много приятни емоции и среща с известни изпълнители от страната и чужбина за жители и...
Момент от пресконференцията на ръководството на Старозагорската опера
Държавна опера Русе с "Кармина Бурана" ще даде старта на седмото издание на фестивала "Дни на класиката в Балчик", съобщават от кметството в Белия гра...
Шведската поп звезда Лорийн е хедлайнер на второто издание на фестивала „Банско Бийт 2016 г". Известната изпълнителка на хита „Euphoria" с който спече...
Задържаха мъж, предлагащ наркотици по време на музикален фестивал в смолянското село Полковник Серафимово. Илиян И. от Търговище носел в себе си над 3...
Петият международен музикален фестивал и конкурс за млади цигулари "Професор Емил Камиларов" стартира на 22 октомври в концертната зала на Централния...
От 1 юни Варна е отново храм на Мелпомена и в продължение на десет дни и на няколко сцени в града ще се видят млади и утвърдени звезди и най-доброто и...
Джеймс Артър отново ще пее у нас. Прочутият британец ще е сред звездите, които идват за фестивала "Банско бийт" на 10 и 11 юли. Той стана популярен пр...
Европейският музикален фестивал стартира в сряда вечер от 19,30 часа в зала "България" с мощен концерт - "Годишните времена на Буенос Айрес", в изпълн...
Велико Търново. Фънки, грууви, дикси и джаз ще се редуват в старата столица през следващите няколко дни. Болярите отново ще се "пренесат" в друго изме...