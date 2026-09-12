Ужас в Единбург! Полугол с мачете и брадва рани петима
Случаят официално се разследва от Отдела за борба с тероризма в Шотландия
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Случаят официално се разследва от Отдела за борба с тероризма в Шотландия
Мъж с мачете рани трима, полицията го застреля
49-годишен софиянец е обвинен в хулиганство с особена дързост
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Действията му са били изключително неадекватни, коментира генералният консул на България в града
Хукнал след две жени, размахвал оръжието без да говори
Убийство от любов, а не по терористични подбуди, е основната версия за вчерашния инцидент в германската провинция Бавария. 21-годишен сириец уби вчер...
Жена е била убита при нападение с мачете близо до Щутгарт, Германия. Полицията е арестувала мъж във вързка с атаката. Немският вестник "Билд" съобщава...
Университетски преподавател от Бангладеш е бил убит с мачете от неизвестни лица, съобщи Би Би Си. 58-годишният професор по английски Резаул Карим Сиди...
Трима души бяха ранени при нападение на неизвестен мъж, въоръжен с мачете, в лондонското метро, предава вестник „Телеграф". Един е тежко ранен. Лондо...
Мъжът, който нахлу на летището на Ню Орлиънс с мачете, е починал от раните си в болница. Таксиметровият шофьор Ричард Уайт е носел самоделно направени...
Лондон. Възрастна жена бе открита обезглавена в градина в Северен Лондон, след като очевидец подаде сигнал в полицията за „разбеснял се мъж с мачете",...