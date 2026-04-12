Кървава атака в нюйоркското метро! Нападателят се обявил за Луцифер

Кървав инцидент разтърси една от най-натоварените метростанции в Ню Йорк. Въоръжен с мачете мъж нападна случайни хора на перона на „Гранд Сентръл“. Трима души бяха ранени при атаката, а извършителят бе застрелян от полицията, след като отказал да се подчини на заповедите.

Сцената се разиграва в момент на интензивно движение и предизвиква паника сред пътниците. Властите бързо овладяват ситуацията, но случаят отново поставя въпроси за сигурността в обществения транспорт.

Нападателят, идентифициран като 44-годишния Антъни Грифин, атакува хората без предупреждение, като нанася тежки наранявания. Сред пострадалите са двама възрастни мъже на 84 и 65 години, които са с рани по главите и лицата, както и 70-годишна жена със порязвания по рамото. Всички са откарани в болница, като състоянието им не се уточнява.

По данни на полицията мъжът е игнорирал многократните призиви да хвърли оръжието и в хода на инцидента се е представил като „Луцифер“. Това поведение, съчетано със отказа да се предаде, е довело до използване на смъртоносна сила от страна на органите на реда.

Разследващите подчертават, че към момента няма данни за връзка със тероризъм, като инцидентът се разглежда като изолиран акт на насилие. Въпреки това последствията са сериозни - движението на влаковете в района е било временно отклонено, а пътниците евакуирани.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул определи случилото се като „безсмислен акт на насилие“, при който са пострадали невинни хора. Кметът Зохран Мамдани похвали реакцията на полицията и съобщи, че предстои публикуване на записи от камерите на служителите, които ще дадат по-ясна картина за случилото се.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com