Три зодии да внимават за празни обещания

Петък е – ден за усмивки, приключване на задачите и надежда за хубав уикенд. Но не всички ще могат да се отпуснат така лесно. Някои зодии ще попаднат под обстрела на празни обещания и “златни приказки”, които ще звучат твърде добре, за да са истина. Ще им бъде сервирано всичко на тепсия – възможности, предложения, даже и комплименти... но зад всичко това може да се крие опит за използване.

Близнаци

Близнаците ще чуят много хвалби – колко са ценни, колко незаменими, как без тях не може. Но зад тези мили думи може да се крие план, който изобщо не е в техен интерес. Ще ги убеждават да поемат допълнителни отговорности или да направят услуга “за последно”, но без реална отплата.

Ако усетят, че нещо не е съвсем чисто – да се доверят на интуицията си. Истината е, че вече са ставали жертва на подобни “приказки” и са си научили урока. Все пак вече имат опит с подобен тип от предишните години с подобен тип заменки.

Дева

Девите обичат реда, но точно това може да се използва срещу тях. Ще се появят хора, които ще говорят така убедително и мило, че Девата почти ще повярва. Ще я молят да помогне, да довърши нещо, да “влезе в положение”... но после ще се окаже, че всичко е било добре планирано прехвърляне на отговорност.

Девите трябва да проверяват всичко два пъти и да не приемат нищо на доверие. Денят не е подходящ за импулсивни обещания. Краткото “ще помисля” ще ги предпази от главоболия. И да им обещават светло бъдеще, в което има "банани на килограм", нещата рядко излизат чак толкова розови.

Стрелец

Стрелците ще се окажат в центъра на вниманието, но не по начина, който искат. Ще ги примамват с приказки за приключения, нови възможности или емоционални обрати. Ще има изкушения, които ще звучат много апетитно, но зад тях може да има скрит капан.

Стрелецът трябва да си напомни, че не всичко бляскаво е злато. Денят ще изисква хладна преценка, а не гореща емоция. Ако устоят на първоначалния порив, ще се гордеят със себе си. Не трябва да забравят, че са чували подобен тип приказки от много години насам, но нещата не са се развивали по желания начин.

Риби

Рибите ще усетят, че някой се опитва да ги омае – с красиви думи, жестове и емоционални излияния. Ще се говори за лоялност, за общо бъдеще, за “ние сме в един отбор”, но всичко това може да е средство за постигане на чужда цел.

Рибите, които често вярват в доброто, трябва да държат очите си отворени. Сърцето им знае истината – просто трябва да го чуят. Ако се съмняват – по-добре да направят крачка назад и да наблюдават. Говорейки им за общи ценности, които трудно могат да се дефинират, е сериозен признак, че нещо не е както трябва.

Петък може да е ден на предизвикателства, но също и на осъзнаване. Близнаци, Дева, Стрелец и Риби имат нужния опит, за да се предпазят от сладки, но празни обещания. Истината понякога се крие в нюансите – и точно днес ще трябва да я открият сами. А след това? Уикендът ще бъде много по-приятен, когато знаеш, че си останал верен на себе си,а не си се продал за по-шарени дрънкулки, пише Actualno.com

