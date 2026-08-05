Този маникюр е идеален за жени над 40 години! 7-те най-добри цвята лак

Правилно подбраният цвят на лака може да направи ръцете да изглеждат по-млади, а маникюра по-скъп и елегантен. Модната маникюристка Алекс Ячно, работила със Сара Полсън, Елън Помпео, Джесика Бийл и други знаменитости, разкри кои нюанси са най-подходящи за жените над 40 години, пише списание Parade.

Според нея дамите не бива да се ограничават само до неутрални цветове, а да избират лакове, които допълват тена, освежават кожата и подчертават индивидуалността. Най-впечатляващи са класическите нюанси с дълбочина и наситеност, които не зависят от краткотрайните тенденции.

Алекс Ячно е сред утвърдените имена в света на маникюра и е работила със звезди от киното и телевизията. Нейният основен съвет е цветът да не се избира само по това как изглежда в шишенцето, а според начина, по който стои върху ръцете и влияе на вида на кожата.

Седемте цвята, които си струва да опитате:

Прозрачно розово

Това е един от най-универсалните варианти за маникюр. Цветът изглежда свежо и естествено и подхожда на почти всеки тен на кожата.

Черешово червено

Класическият черешов нюанс добавя елегантност и модерност към всяка визия. Той е ярък, но остава стилен и подходящ както за всекидневието, така и за по-официални поводи.

Тухлено червено

Тухленочервеното е по-приглушена алтернатива на яркочервения лак. Цветът изглежда изискано и елегантно, без да привлича прекалено силно вниманието.

Наситен горски плод

Сливовите, ягодоплодните и бордо тоновете създават усещане за скъп и добре поддържан маникюр. Дълбочината на тези цветове придава увереност и подчертава формата на ноктите.

Прозрачен нюд

Нюд лакът е особено ласкателен, когато допълва естествения тен на кожата и не изглежда прекалено блед. Той придава чист и поддържан вид на ръцете.

Розово-лилаво

Нежният розово-лилав нюанс е женствен и подходящ за всекидневно носене. Той добавя цвят, без да изглежда прекалено натрапчиво.

Дълбоко тъмносиньо

Тъмносиният лак е избор за жените, които искат да добавят повече изразителност към маникюра си. Наситеният цвят изглежда модерен и луксозен и е подходящ за по-смели визии.

Възрастта не налага бежов лак

Маникюристката съветва жените да не се ръководят единствено от възрастови ограничения. Според нея няма правило, което да гласи, че след 40 години трябва да се използва само бежов или безцветен лак.

Важно е да се избират нюанси, които освежават ръцете и им придават по-завършен и поддържан вид. Цветът трябва да носи увереност и да подчертава индивидуалността, а не да бъде съобразен с остарели представи за възрастта.

Кои цветове могат да състарят ръцете

Някои нюанси могат да подчертаят признаците на стареене. Алекс Ячно посочва студените светлосини тонове, матовото сиво, варовито бялото и приглушеното зелено.

Тези цветове могат да направят кожата по-бледа и да подчертаят кръвоносните съдове, неравномерния тен и текстурата на ръцете. Ефектът обаче зависи и от индивидуалния цвят на кожата.

Как да откриете точния нюанс

Ячно препоръчва да се оценява не само цветът на лака, а начинът, по който той изглежда върху ръцете. Подходящият нюанс трябва да добавя свежест и блясък на кожата.

Особено внимание е необходимо при избора на лак. Цвят, който е прекалено близък до тена, може да направи ръцете да изглеждат плоски, а прекалено контрастният нюанс да стои неестествено.

Формата на ноктите също е важна

За жените над 40 години маникюристката препоръчва меки и издължени форми - овална, бадемовидна или квадратна със заоблени краища. Те удължават визуално пръстите и придават по-елегантен вид на маникюра.