Италия плаща за лов на гигантски сомове в езерото Гарда

Властите в италианския регион Венето ще отпуснат финансиране на професионални рибари, които се включат в улова на европейски сом в езерото Гарда.Целта е намаляване на популацията на европейския сом, който според специалисти все по-силно застрашава местната екосистема, съобщава изданието Il Nordest Quotidiano.

Хищникът превзема езерото

През последните години броят на сомовете в езерото Гарда рязко е нараснал, особено в южната акватория на езерото Гарда, разположена между областите Венето и Ломбардия. Именно там рибарите все по-често улавят екземпляри със значителни размери – с внушителна дължина от над два метра дължина и с тегло над 500 килограма.

Европейският сом е сред най-едрите сладководни хищници на континента. Внесен е като чужд вид, той се е установил трайно в езерото и, като хищник на върха на хранителната верига, нарушава естествения баланс и застрашава местното биоразнообразие.

Щети за рибарите

Проблемът не се изчерпва само с екосистемата. Мощните челюсти на гигантските сомове често разкъсват рибарските мрежи и нанасят сериозни щети на професионалния риболов. Това увеличава разходите за рибарите и затруднява работата им.

„Регионът Венето предприема действия за справяне с един от основните проблеми, пред които са изправени езерото и неговата екосистема днес. Сомът е инвазивен вид, който оказва натиск върху местната рибна фауна и нарушава естествения баланс на езерото“, заяви регионалният съветник по рибарство Дарио Бонд.

До 20 000 евро за компания

Новата схема е насочена към фирми, които извършват професионален риболов в езерото Гарда. Одобрените кандидати ще могат да получат финансиране, покриващо до 100% от допустимите разходи, но не повече от 20 000 евро за компания. Средствата ще се използват за закупуване на специализирани мрежи, оборудване за улов, съхранение и последваща търговия със сом.