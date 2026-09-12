Тайна сватба? Две звезди подлудиха папараците
Брадли Купър и Джиджи Хадид се появиха с еднакви халки и упорито мълчат
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Брадли Купър и Джиджи Хадид се появиха с еднакви халки и упорито мълчат
Русокосата красавица разкри как двамата са се запознали
След промяната на Кайли Дженър
Слуховете за по-близки им отношения се появиха преди около три месеца.
Той е на 48, но напоследък се облича като тийнейджър
Красавицата захапа най-богатия мъж на света
Ди Каприо и Хадид общуваха добре и преди
Моделката крие името на новороденото си
Майката на супермоделката потвърди бременността на дъщеря си
25-годишната моделка наскоро призна, че е готова за семейния живот
Топмоделът потвърди новината в деня на влюбените
Супермоделката е възобновила контактите с бившия си Зейн Малек
Световният топмодел Джиджи Хадид и певецът Зейн Малик, който беше част от момчешката банда "Уан Дайрекшън", вече не са гаджета. Те имаха гореща връзка...
Моделката Джиджи Хадид беше принудена да се защити от обвинения, че се сдобива с ново гадже на всеки две седмици. 20-годишната красавица беше порицана...
Джиджи Хадид в момента е от най-актуалните моделки и нейната поява на лъскави партита се счита за голям светски удар. 20-годишната красавица разходи б...
За Джиджи Хадид и Джо Джонас романсът приключи твърде бързо - те започнаха да излизат през май, а тези дни приключиха връзката си. За последно двамата...