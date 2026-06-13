Легендарна миска с тайна сватба. 360 гости (СНИМКИ)
Кулминацията на вечерта безспорно била тортата – истински шедьовър
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Кулминацията на вечерта безспорно била тортата – истински шедьовър
Бащата на Артьом Степаненко има ключова роля в Руската федерация
Дарина Павлова се била омъжила тайно за гаджето си Джулио Берути, плъзна слух из светските хроники в родината. Приятелките й в Рим до вчера нямаха под...
Даян Крюгер, която нашумя с ролята си на Хубавата Елена в холивудския хит "Троя", се е омъжила тайно за годеника си Джошуа Джаксън, гласят последните...
Мила Кунис и Аштън Къчър се оженили на тайна церемония. Това призна самата актриса в интервю за тв предаване. "Кажи ми, оженихте ли се с Аштън?", поп...