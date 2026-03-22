Легендарна миска с тайна сватба. 360 гости (СНИМКИ)

Антония Петрова изненада всички с новината за своята тайна сватба, която се превърна в истинска приказка.

„Точно година след запознанството ни решихме да подновим обетите си по най-тържествения начин“, сподели миската с вълнение.

Макар че за мнозина това събитие е било пазено в тайна до последно, за близките им то се е превърнало в незабравим момент, изпълнен с любов.

Особено място в сърцата на всички присъстващи е заел малкият Бест, който тогава е бил едва на два месеца.

„Присъствието му осмисли всичко“, каза Антония. Бебето се превърнало в истинския принц на вечерта – символ на новото начало и щастието, което семейството сподели.

Тържеството впечатлило с мащаба си – 360 гости, събрани в изискана зала, потънала в елегантността на строгия Black Tie дрескод и море от бели рози - похвали се перничанката.

Кулминацията на вечерта безспорно била тортата – истински шедьовър.

"В пълно съзвучие с цялата тема на втората ни сватба – огромна, чисто бяла с пълна хармония и унисон на сватбата ни пя Белослава, цяла вечер, само за нас!" - написа Батинкова, съобщиха от hotnews.bg.

