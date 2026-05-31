Колин Фарел - дивият ирландец на Холивуд

Колин Фарел влиза с пълна скорост в новия сезон на Холивуд – с втори сезон на мрачния хит „Sugar“, завръщане като страховития Пингвин в следващия „Batman“ и чисто нов филм рамо до рамо с Ралф Файнс. Двамата влизат в новата комедия „Art“ на режисьора Фернандо Мейрелес („City of God“). Към тях се присъединява и Вагнер Моура.

Ирландският актьор, който след „Баншите от Инишерин“ окончателно се превърна от лошо момче в тежка артилерия на киното, вече е спряган и за нов голям трилър с братята Русо. Между криминални роли, психологически драми и комиксови вселени, Фарел сякаш преживява една от най-силните години в кариерата си – точно преди да навърши 50. Самият той се пошегува, че вече усеща възрастта: „Хълбоците не лъжат“.

В „Баншите от Инишерин“ – връх в кариерата му, играе чисто, само в един план. Героят му Порек не е сложен, което именно го прави най-вълнуващото му изпълнение досега. Но да, впоследствие търпи развитие. В тази роля Фарел успява да избяга от имиджа на лошото момче, което е трудно, а и похвално. Свикнали сме да е и секси, а тук никак не е, което също не е лесно за такъв актьор, но пък е приятно предизвикателство.

Първи трепети

Колин Фарел е роден на 31 май 1976 г. в Касълнок – предградие на Дъблин, Ирландия. Истинското му име е Колин Джеймс Фарел. Когато бил дете, Фарел си закачил в спалнята плакат с Мерилин Монро. Оставял й от своите лакомства и бележки, обясняващи защо трябва да ги опита. И бил малко обезсърчен от факта, че никога не получил отговор.

За него казват, че е лошото момче на Холивуд - всъщност никога не е бил послушно дете. Още от 12-годишен страдал от безсъница. Буйният нрав не му давал спокойно да седи на едно място. Бягал от училище, висял по кръчми, пушел марихуана и с удоволствие участвал в улични битки. Заради схватка с учител е изгонен от училище.

Но Колин не се разстроил и тръгнал с приятели на пътешествие до Австралия, за което и до ден днешен си спомня с носталгия. Там се разхождали в Сидни с пакети забранени вещества в джобовете.

След като не завършва актьорската школа, не успява в танците, нито в бокса, Колин все пак пробива в Холивуд. И там успява, защото играе себе си - презиращ условностите бунтар с буен ирландски темперамент. Описва се така: "Аз съм просто ирландец. Към хората се отнасям така, както заслужават. Не ми пука за статуса им".

Изгря на небосклона преди повече от 20 години, когато беше избран за главната роля във филма от 2000 г. "Земя на тигри".

Преди това участва в няколко епизода от сериала на BBC "Ballykissangel" и няколко инди филма. Но в "Земя на тигри", режисиран от Джоел Шумахер, филм за войната във Виетнам, ролята на редник Боз беше неговият пробив. Това не само постави Фарел на картата, но показа, че притежава и онова нещо, което наричат it factor, като X factor, който щеше да го превърне моментално в звезда.

Във всяко интервю той пленява репортерите с бунтарското си настроение, тъй като изглежда готов да говори за всичко - докато държи цигара в устата си или отпива бира.

Последваха ролите му във филмите "Специален доклад", "Телефонна клопка", "Фермата", "Вероника Герен", "Александър", "Маями Вайс", "В Брюж", "Ондин", "Спасяването на мистър Банкс" - беше в ролята на алкохолизирания баща на писателката Памела Травърз, създала Мери Попинс.

В един момент Фарел гледаше от почти всеки плакат на филм, тръгващ по кината - което не винаги е хубаво нещо. Някои бяха добре приети, но повечето получиха смесени отзиви.

Във въртележката на наркотици и алкохол

В даден момент, добрите времена са на път да се изпарят. Епосът на Оливър Стоун от 2004 г., "Александър", в който Фарел играе Александър Велики, не бе никак добре приет.

"Очакването е опасно нещо", каза Фарел за филма. "Отне ни шест месеца да снимаме на три континента. Беше невероятно. Когато казвам "очакване", всички бяхме готови със смокингите. Дори не се шегувам. Всички си казахме: "Добре, момчета, отиваме на Оскарите. Това е сигурно! И тогава излязоха лошите отзиви", споделя той.

Бомбардират филма с подигравки от "Александър Тъпия" до "Александър Неартикулирания". Фарел признава, че се е уединил в ски курорт при езерото Тахо, след като филмът тръгва в кината, и прекарал три дни с маска и шапка, за да се скрие от всички.

Скоро след това той участва в режисирания от Майкъл Ман римейк на голям екран на "Маями Вайс" с Джейми Фокс. Тази снимачна площадка не е добро място за вече разбитата психика на Фарел. Наред с взискателния Ман и продукцията, занимаваща се с урагани по време на снимките, Фарел се намира във въртележката на наркотици и алкохол.

През 2005 година - след края на "Маями Вайс", той постъпва в клиника за рехабилитация. Когато излиза, се налага да се справи с миналото си - секс запис от 2003 г., който направил с тогавашната си приятелка, плеймейтката Никол Нарейн, става обществено достояние през 2006 г. Изобщо в един момент му се скупчват доста казуси за разрешаване.

„В Брюж“ го връща в играта

Всичко се променя с черната комедия на Мартин Макдона от 2008 г. "В Брюж". С Брендън Глийсън са двама наемни убийци с голям емоционален багаж. Филмът разкрива мащаба на Фарел по начин, по който никоя от другите му роли не го е правила дотогава. Това му даде възможност да докаже, че е актьор с изключителни изразни средства, които повечето режисьори просто не бяха успели да извадят от него.

Филмът получи номинация за "Оскар" за най-добър оригинален сценарий за Макдона, а Фарел спечели "Златен глобус" за изпълнението си.

Но има и други добри роли на хоризонта, като в "The Lobster" от 2015 г.

Под буйното въображение на режисьора Йоргос Лантимос, Фарел представи едно от най-уникалните изпълнения в кариерата си като сам човек, който трябва да намери партньор за 45 дни или ще бъде превърнат в звяр.

Пред "Insider" през 2016 г., той призна: "Наясно съм, че напрежението от първите, предполагам, шест или седем години, когато бях в Америка, го няма. Имам предвид тази енергия да имаш такава бърза и възходяща слава - вече я няма. Това е краят на тази глава и сега просто се наслаждавам на работата вероятно повече от всякога".

Той продължи да създава впечатляващи творби, като ролята си във "Вдовици" от 2018 г. и "Джентълмените" от 2019 г.

След това се появи в "Тринадесет живота" на Рон Хауърд, който разказва за спасяването на младите момчета и футболния им треньор, хванати в капан в пещера в Тайланд през 2018 г. Фарел направи красиво нюансирано изпълнение като един от пещерните водолази, които предприемат спасяването.

Запазена марка хубост

Наболата брада и мустаците са неговият запазен стил и важна част от харизмата му. В различни американски мъжки списания наричат този тип брада Farrell`s beard — и дават съвети за нейното отглеждане.

Спортната фигура пък е по наследство от баща му, футболист. Фарел много пъти признава, че не обича спорта и тренира само за ролите, защото "парите са отличен мотиватор". Пред погледа на кафявите му очи не са могли да устоят Анжелина Джоли, Бритни Спиърс, Деми Мур и много други.

Фарел имал възможността да изиграе Джеймс Бонд, роля, предлагана му от Пиърс Броснън, но отказал. Колин заявил, че ролята трябва да се даде на неизвестен актьор, за да му помогне да се издигне. Интересно, знае ли за това Даниел Крейг?

Още търси Жената

"Ще кажа само, че с възрастта ставам все по-умерен и по-тих. А това, което намирам за най-привлекателно при жените, е вежливостта".

Той никога не е бил женен. Единственият му брак с Амелия Уорнър през 2001 г. се оказа фалшива новина.

Преди 10 г. Уорнър заяви пред "The Sun", че женитбата им била незаконна. "Направихме церемония на плажа в Таити. Първо нахранихме акулите, после се регистрирахме".

През септември 2003 г. Колин става баща - приятелката му, моделът Ким Борденаве го дарява със син, Джеймс. "Аз съм отнесен и над Луната", възхищава се звездата. После се оказва, че момченцето има синдром на Ангелман, рядко генетично заболяване.

От 2007 г. до 2008 г. Фарел се среща с ирландската студентка по медицина Мюриан Макдонел. Има връзка с писателката Ема Форест, която разказа в мемоарите си, че са планирали да имат дете, преди той да прекрати отношенията им.

През октомври 2009 г. се ражда вторият му син, Хенри Тадеуш, като майката е полската актриса Алисия Бахледа-Курус. Техният романс приключва в средата на 2010 г.

Дружбата му с Елизабет Тейлър в последните години от живота на легендарната актриса за мнозина изглеждала странна. Но Колин казал: "Чувствах, че проектирах на Лиз моите романтични отношения, които никога не доведох до край. Аз просто я обожавах". 70-годишната Ейлин Аткинс, която е била партньорка на Фаръл във филм, пък намеква, че ирландецът й е предлагал секс.

В момента Колин Фарел официално е смятан за необвързан. Последната му по-сериозна връзка беше с асистентката Кели Макнамара, с която се разделиха тихомълком след години заедно.

Напоследък обаче около името му пак има романтични слухове. Австралийски таблоиди твърдят, че Фарел е „хвърлил око“ на Никол Кидман след близкото им приятелство покрай общите филми „The Beguiled“ и „The Killing of a Sacred Deer“. Засега няма потвърждение за подобна връзка.

