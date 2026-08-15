Япония измисли "хладилник за хора" срещу жегите

Япония търси нестандартно решение срещу все по-тежките летни горещини. На обществени места и в големи компании вече се появяват специални охлаждащи кабини, приличащи на огромни хладилници, в които един човек може да се скрие от жегата и да охлади тялото си за минути.

Устройството се нарича Do Hiemon, което приблизително може да се преведе като „охлаждаща кутия“. То е създадено като място за кратка почивка и възстановяване на хора, които работят или прекарват време при високи температури.

Появата му идва на фона на сериозния ръст на случаите на топлинен удар в Япония. Според предоставените данни през последните два месеца над 53 000 души са потърсили медицинска помощ заради топлинен удар, а 79 души са починали.

Хладилник, но за човек

Do Hiemon е разработено от японския производител SDRS, а се предлага от доставчика на индустриално оборудване TRUSCO Nakayama. Главният изпълнителен директор на компанията Тецуя Накаяма разказва пред BBC, че идеята за дизайна е вдъхновена от добре познатите в Япония вендинг машини.

Кабината поддържа вътрешна температура около 15 градуса по Целзий, но може да подава и въздух с температура около 5 градуса.

Студените въздушни струи са насочени към зоните, които най-бързо могат да помогнат за усещането за охлаждане – главата, врата, раменете и гърба. Според производителя осезаемият ефект започва приблизително пет минути след влизането.

В кабината има вграден стол и три режима на охлаждане, така че човек може да избере подходящата степен.

Производителят е заложил и на ограничение във времето – устройството се изключва автоматично след 20 минути. Целта е да се избегне прекомерното охлаждане на тялото, както и ненужното потребление на електроенергия.

Може да се използва и навън

Do Hiemon работи със стандартно електрозахранване от 100 волта и не изисква специален монтаж. Кабината е поставена върху колела, което позволява лесното ѝ преместване.

Тя има и защита IPX3 от вода, което според производителя позволява използването ѝ и на открито.

Около 10 минути в охлаждащата кабина могат да помогнат за понижаване на телесната температура и облекчаване на симптомите на топлинно изтощение.

А японската компания твърди, че необичайният „хладилник за хора“ е и сравнително икономичен. По данни на TRUSCO Nakayama той използва два пъти по-малко електроенергия от стандартен преносим климатик за локално охлаждане, като разходите за ток са приблизително 48% по-ниски.