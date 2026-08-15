Еврогларус ще посреща в Бургас? Кукленият театър с неочаквано предложение за Евровизия

След като Бургас беше избран за домакин на „Евровизия 2027“, вече се появи и предложение кой да бъде символът на конкурса в морския град. Държавният куклен театър – Бургас предлага гларус от спектакъла „Бургаски гларуси“ да се превърне в официален маскот на музикалното събитие.

Името на бъдещия герой вече е измислено – „Еврогларус“.

От театъра посочват, че трудно може да има по-подходящ символ за Бургас и „Евровизия“. Гларусът е свободолюбив, колоритен и артистичен, а характерният му „глас“ отдавна е част от ежедневието и своеобразна звукова запазена марка на морския град.

Предложението е представено със снимка на една от куклите от спектакъла „Бургаски гларуси“.

„Какъв по-подходящ маскот на Евровизия и символ на Бургас от бургаския гларус? А кой по-добре може да създава кукли и маскоти от Куклен театър – Бургас?“, питат от културната институция.

Оттам припомнят, че през годините песенният конкурс е имал различни маскоти, но според тях именно гларусът най-добре би представил Бургас пред европейската публика.

Гларусите от спектакъла „Бургаски гларуси“ са създадени специално за едноименното улично представление на Държавния куклен театър в Бургас. Режисьор е Петър Тодоров, а сценографията и куклите са дело на Айтен Огюджю.

Петте гларуса – Цура, Руска, Вели, Виктор и Пухи – са триметрови кукли на кокили с размах на крилете над два метра. Те са предвождани от морския спасител Шамандур Паламудов и по комичен и атрактивен начин представят характерни образи от градската среда на Бургас.

Премиерата на спектакъла беше през август 2025 г. в рамките на Международния фестивал на открито „Дни на куклите“ в Бургас. След това героите гостуват на различни градове и фестивали в страната. Тази година гларусите бяха част и от старта на втория етап на „Джиро д'Италия“ в Бургас на 9 май.

Сега от Кукления театър искат техният гларус да разпери криле още по-далеч – над най-голямата музикална сцена в Европа.

„Нека ЕВРОГЛАРУС посрещне Европа в Бургас и разпери криле над най-голямата музикална сцена!“, призовават от театъра.

Институцията вече прикани публиката да даде своята оценка за идеята и да я подкрепи с коментар, реакция и споделяне.