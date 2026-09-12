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Изкуството да бъдеш гларус

Изкуството да бъдеш гларус

Видях очите ви и часовникът ми спря, казваше Тото Черния на рускини, полякини и чехкини Да свалиш дама на морето, навремето си беше изкуство. Не като...

01 август | 5:35
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