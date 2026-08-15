Огромно златно съкровище намериха в столицата на Европа

Обикновена лятна работа се превърна в история за милиони за 18-годишен студент в Белгия. Докато помагал при прокарването на канализация в стара сграда в Синт-Гилис-Дендермонде, Кобе и колегите му попаднали на зазидано златно съкровище, оценявано на около 9 млн. евро. Вътре имало златни монети, късове и номерирани кюлчета. Богатството вече е иззето и преместено на сигурно място, а прокуратурата започна разследване кой всъщност има право върху него.

Откритието е направено на 11 август при ремонт на бивша пивоварна на улица „Ван Лангенховестраат“, на около 30 километра северозападно от Брюксел. Работниците полагали тръби, когато зад една от стените на избата се показало нещо необичайно.

Първо решил, че вижда монети от по едно евро

„Изведнъж видяхме нещо да лежи там“, разказва Кобе пред белгийската телевизия VTM. Първоначално студентът дори не разбрал какво точно е намерил. Стори му се, че вижда обикновени монети от по едно евро.

Работниците започнали внимателно да разчистват мястото. „Тогава видяхме златно кюлче. Оказа се малко повече, отколкото си мислехме“, казва 18-годишният младеж.

Откритието ставало все по-невероятно с всяко следващо парче. В тайника имало не само монети, а златни късове и кюлчета със серийни номера. Според белгийски медии общата стойност на намереното се оценява на приблизително 9 млн. евро.

Съкровището не било оставено случайно в мазето. То било скрито в чувал или контейнер зад тухлена стена, което подсказва, че някой съзнателно го е укрил с намерението един ден да се върне за него.

„Това просто не е нещо, което очакваш в една нормална вторнична сутрин“, признава Кобе. По думите му златото било буквално зазидано - не поставено в сейф или в очевиден тайник.

Подозренията водят към богато семейство

Мястото има история, която веднага поражда въпроса кой е скрил богатството. Сградата е част от някогашна пивоварна, където производството започва през 1899 г. и продължава до 1970 г. Представителната къща е построена за собственика Теофилус ван Аше, а върху старите метални порти и днес могат да се видят инициалите „VA“.

Бившият кмет на Дендермонде Пит Бюйз смята, че една от очевидните следи води към някога заможното семейство Ван Аше. „Състоянието на Ван Аше определено остана в семейството. Няма да се изненадам, ако са решили да инвестират поне част от него в злато и след това да го скрият на сигурно място“, коментира той.

Белгийски медии обаче посочват и друга възможност, свързана с по-късната история на сградата. Именно затова властите засега отказват да приемат версията за фамилно богатство като доказан факт и ще проследяват произхода на кюлчетата и монетите.

Полицията прибра всичко

Кобе и колегите му не се опитали да скрият находката. Веднага уведомили възложителя на ремонта, а след това и полицията. Златото е конфискувано за съхранение и транспортирано до защитено място в Брюксел. Прокуратурата на Източна Фландрия проверява произхода му, включително дали част от съкровището не е крадено или свързано с престъпна дейност.

Това е особено важно заради номерираните кюлчета, които потенциално могат да дадат следа кога и откъде са купени. „Първо трябва да проверим дали златото не е откраднато или не представлява облага от престъпна дейност“, обяснява Хане Олевие от прокуратурата на Източна Фландрия. След наказателната проверка може да започне далеч по-сложният граждански спор за собствеността.

Кой ще получи 9-те милиона

И тук историята става още по-заплетена. Потенциални претенции могат да имат наследници на семейство Ван Аше, собственикът на имота, организацията CAW Oost-Vlaanderen, която го обновява, а при определени условия и самите откриватели. Белгийските власти посочват, че първоначалният собственик разполага с пет години, за да предяви правата си. Находка при строителни или ремонтни дейности трябва задължително да бъде съобщена, каквото Кобе и колегите му са направили.

CAW Oost-Vlaanderen ремонтира комплекса, за да го превърне в офиси и жилищни пространства. Организацията вече заяви, че ако в крайна сметка получи част или цялото богатство, би вложила средствата в повече места за хора без дом в Източна Фландрия.

Кобе засега не прави планове как да харчи милионите. „Веднага разбрахме, че трябва да го предадем. Ако бяха само няколко монети, може би не“, признава той.

18-годишният студент все пак има една надежда: „Може би ще получим някаква награда за находката.“