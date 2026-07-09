Нужни са няколко души, за да го прегърнат: Това дърво е по-старо от България

В сърцето на величествения Пирин, недалеч от хижа „Бъндерица“, расте истински природен феномен. Байкушевата мура е дърво, което е преживяло повече от 1300 години и продължава да впечатлява с размерите и историята си.

Смята се, че то е покълнало още през VIII век – време, когато българската държава едва прохожда. Докато през вековете са се сменяли владетели, империи и граници, вековното дърво е останало на същото място, превръщайки се в жив свидетел на историята.

Байкушевата мура е най-старото иглолистно дърво в България и едно от най-древните в Европа. Наречена е на лесовъда Константин Байкушев, който я описва през 1897 година по време на първите научни изследвания на Пирин.

Истински природен гигант

Дървото е високо около 26 метра, а обиколката на ствола му достига почти 8 метра. За да го обхванат, са нужни няколко възрастни души, хванати за ръце.

Намира се на близо 1930 метра надморска височина, сред вековни гори от черна мура – рядък балкански вид, който вирее само в определени планински райони.

Защо си заслужава да го видите

Маршрутът до Байкушевата мура е сравнително лек и достъпен през летните месеци, което я прави любима спирка както за планинари, така и за семейства с деца.

Мнозина споделят, че когато застанат до гигантския ствол, изпитват особено чувство – сякаш времето спира. Не случайно дървото често е наричано „живата история на България“.

Легенди и почит

Местните хора вярват, че дървото носи особена енергия. Според една легенда, ако се облегнеш на ствола му и останеш за миг в тишина, ще усетиш силата на планината. Други вярват, че вековната мура носи късмет на онези, които я посещават с уважение към природата.

Защитено природно богатство

Днес Байкушевата мура е защитена природна забележителност и е сред емблемите на Национален парк „Пирин“, който е част от списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО.

Тя е много повече от туристическа атракция – тя е жив паметник на природата, който вече тринадесет века напомня колко малък е човекът пред силата на времето.

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