Национален парк "Пирин" с престижно признание от "Чудесата на България"
Фатима Йълдъс връчи наградата на директора Росен Баненски и призова природното богатство да бъде съхранено за идните поколения
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Фатима Йълдъс връчи наградата на директора Росен Баненски и призова природното богатство да бъде съхранено за идните поколения
Байкушевата мура е сред най-старите дървета и в Европа и 1300 години пази тайните на Пирин
Историята на Национален парк "Пирин"
Дни на Национален парк "Рила" се проведоха в Регионален исторически музей – Благоевград. Те бяха посветени на рождения ден на парка, в инициативата се...