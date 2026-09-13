Всичко за Национален Парк Пирин

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Ученици с урок за НП "Рила"

Ученици с урок за НП "Рила"

Дни на Национален парк "Рила" се проведоха в Регионален исторически музей – Благоевград. Те бяха посветени на рождения ден на парка, в инициативата се...

25 февруари | 14:16
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