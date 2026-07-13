Гърция унищожи над 2 тона млечни продукти от България! Причината

Гръцките власти конфискуваха и унищожиха повече от два тона млечни продукти с произход от България, след като при проверка установиха, че товарът е превозван без необходимото хладилно оборудване.

Инспекцията е извършена по пътя Маказа – Комотини в рамките на засилените проверки срещу незаконния транспорт и търговията с хранителни продукти. Спрян е товарен автомобил с чуждестранна регистрация, който превозвал голямо количество млечни изделия.

При проверката инспекторите установили две сериозни нарушения – камионът не разполагал със задължителната хладилна система за транспортиране на подобни продукти, а освен това бил претоварен с около 1,5 тона над допустимото, съобщава NOVA.

В проверката се включили и специалисти от Ветеринарната служба на област Източна Македония и Тракия, които преценили, че млечните продукти са негодни за консумация, тъй като са били превозвани без охлаждане и могат да представляват опасност за общественото здраве.

В резултат цялото количество е конфискувано и унищожено, а на нарушителите са наложени санкции както за претоварването на автомобила, така и за нарушаването на правилата за транспорт на хранителни продукти.

От гръцката Независима агенция за публичните приходи съобщиха, че подобни проверки ще продължат и занапред с цел ограничаване на незаконната търговия, защита на потребителите и гарантиране на лоялна конкуренция.

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