Гърция унищожи над 2 тона млечни продукти от България! Причината
Товарният автомобил е бил претоварен с 1,5 тона
Следете всички новини, анализи и коментари за Комотини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Товарният автомобил е бил претоварен с 1,5 тона
Все повече българи пазаруват в комотинските хранителни вериги
Жители от кърджалийското село Перперек работят от няколко години в Гърция. От ромската махала на селото близо 120 души в момента са в района на Комот...
За втора година гърци от района на Комотини пазаруват агнешко от Кърджали.„Съседите предпочитат половин или цяло агне", обяснява търговец на пазара...
Плажовете на Фанари са магнит за нашенците
Кърджали. Гръцкият град Комотини вече има сайт на български език - Komotini.bg. Днес официално онлайн платформата бе представена в Кърджали. В сайта с...
Стара Загора. Старозагорската държавна опера и най-новият оперен театър в Гърция – в Комотини, си стиснаха ръцете за съвместни проекти в своята бъдеща...
Стотици посетиха българския щанд на изложението в Комотини
Кърджали. 70 фотографии от България и Гърция очакват посетители в изложбената зала на Регионалния исторически музей. Творбите участваха в конкурса „П...
Кърджали. В първия уикенд след откриването на ГКПП „Маказа- Нимфея" в Кърджали нямаше бум на гръцки коли. „Сигурно повечето от съседите са решили да п...
Кърджали. Учителите от най-голямото училище в Южна България СОУ „П. Р. Славейков" Кърджали бяха сред първите, които след откриването на ГКПП „Маказа...
Кърджали. „До края на юли ще приключат окончателно строителните дейности на отсечката, свързваща ГККП Маказа с Комотини. Държавната фирма - изпълни...