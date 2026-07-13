Туристически дружества от цялата страна подкрепиха модернизацията на лифта на Мальовица

Представители на туристически дружества от цялата страна заявиха подкрепата си за модернизацията на лифта на Мальовица по време на туристически фестивал, организиран от Българския туристически съюз.

Със символичен пърформанс участниците отправиха послание в защита на развитието на курорта и на усилията Мальовица да се утвърди като съвременна спортна и туристическа дестинация. По време на събитието туристи от цялата страна изписаха с телата си надпис „За Лифта“. Те предупредиха, че постигнатото през последните години може да бъде поставено под сериозен риск, ако проектът за модернизация на това съоръжение бъде спрян въпреки преминаването през предвидените законови процедури. Посланията на туристическите дружества бяха насочени към бъдещето на Мальовица като място за спорт, подготовка и развитие на деца и младежи. Според участниците курортът все по-убедително възстановява своята роля в българския планински спорт.

След години на застой на Мальовица отново се провеждат национални и международни състезания, организират се детски лагери, тренировки и инициативи на спортни клубове. По този начин курортът постепенно връща традициите си и създава условия за подготовката на ново поколение спортисти. „Мальовица отново се превръща в място, в което децата спортуват, състезават се и обикват планината. Това развитие не бива да бъде спирано“, беше едно от основните послания на пърформанса.

Представителите на туристическите сдружения заявиха, че модернизацията на лифта не е изолиран инфраструктурен проект, а важна част от цялостното развитие на курорта. Съвременното съоръжение е необходимо за по-добрата достъпност, безопасността на посетителите, провеждането на спортни събития и привличането на повече деца, младежи и туристи. Според тях без модерна лифтова инфраструктура Мальовица трудно би могла да бъде конкурентоспособна спрямо останалите планински центрове и да продължи да приема състезания от национален и международен мащаб. Особено силна тревога участниците изразиха за последствията от евентуално спиране на проекта. Подобно решение би засегнало не само инвеститорите и туристическия бизнес, но и спортните клубове, местната общност, младите състезатели и всички хора, които свързват бъдещето си с планината. Туристическите дружества подчертаха , че развитието на курорта трябва да се осъществява при спазване на законодателството и с грижа за природата. Именно затова според тях е необяснимо проект, който следва предвидените законови процедури, да бъде блокиран, вместо институциите да съдействат за неговото законосъобразно реализиране. „Не може от една страна да говорим за развитие на регионите, детски спорт и целогодишен туризъм, а от друга да спираме проекти, които дават реална възможност това да се случи“, заявиха участници във фестивала. Те призоваха отговорните институции да оценят значението на проекта не само като обновяване на едно съоръжение, а като инвестиция в спорта, туризма и бъдещето на целия район. Посланието на туристическите дружества беше категорично: Мальовица вече е поела по пътя на възстановяването и развитието. Спирането на модернизацията на лифта би означавало крачка назад и риск от загуба на всичко постигнато през последните години.

Мальовица има потенциала отново да бъде един от водещите центрове на българския планински спорт. За да се случи това, развитието трябва да продължи – законно, отговорно и с ясна визия за бъдещето.

Можете да подкрепите продължаването на развитието на Мальовица като попълните петицията на: https://www.peticiq.com/528673#form

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