Агентка от НАП разкри големите поразии на черноморските кръчмари
За две седмици инспекторите разкриха 259 нарушения при 859 проверки по Черноморието
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За две седмици инспекторите разкриха 259 нарушения при 859 проверки по Черноморието
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Клиентите ще имат възможност сами да сканират, опаковат и плащат за своите покупки – с карта или в брой - по собствена преценка
Касите на венецуелския парламент, контролиран от опозицията, са празни и този месец депутатите и служителите му няма да получат заплатите си, съобщи п...
Поради засиления интерес към билетите за мача между "Левски" и "Лудогорец" от "синьото" ръководство и Ticketpro отвориха и касите на стадион "Георги А...
Въпросът е ще има ли осъдени за криминалната сага с банката Близо 100 000 лв. бяха иззети от каси на длъжници към бюджета в мащабна кампания на Нацио...
Левскари и цесекари заедно пред касите, 32 000 билета вече са продадени
Опашки за билети, левскари и цесекари заедно на стадиона. И Пловдив иска да подкрепи шампионите, отварят каса под тепетата.
Банско. Дежурни каси за покупка на лифт карти в курорта Банско ще бъдат отворени, за да няма опашки пред кабинката през уикенда. Гишетата ще работят о...
Лондон. Най-мащабният израз на протест за последните години от страна на работниците от лондонското метро започна днес със стачни действия, като се оч...
Монтана. Метални шкафове, които бяха задигнати на 30 декември миналата година от офиса на застрахователната компания „Булстрад" в Монтана, са открити...
София. През 2013 г. сме закупили двойно повече билети за театър в сравнение с предходната година.Това съобщи през бТВ Христо Мутафчиев, който е предсе...
Хасково. Два сейфа изчезнаха в рамките на 24 часа в Хасковско. Само за януари кражбите на секретни шкафове от мястото им са вече четири, което навежд...