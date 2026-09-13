Обилен сняг изненада ключово място в България
Температурите паднаха до нула, движението остава затруднено
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Температурите паднаха до нула, движението остава затруднено
Това твърдят очевидци на ситуацията
След изненадващия сняг през октомври проходът вече е под специален зимен режим
Отстранени са всички паднали върху пътя клони и дървета
Почистването на този път ще продължи през целия ден
Вчера проходът беше почистван от три машини
Има опасност проходът Петрохан да бъде затворен
Нови пожари продължават да възникват в различни райони в страната. В борбата срещу огнения ад се включват самолети от чужбина
АПИ апелира шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението
Трябвало да засенчи Шипка, но българите не го припознали
Шофирайте внимателно, предупреждават във фейсбук хора, тръгнали на път
Голямо дърво е паднало на платното
Мястото е особено ветровито
Шофьори бият аларма за ад в проходите
Няма пострадали
Видимостта е добра и пътната настилка се почиства от една машина, съобщават властите
Затворени за движение са Проходът на Републиката и Шипка
Поради силен снеговалеж
Няма и следа от туристите, изчезнали край пропода под Мъртвия връх
Археолози попаднали на ценната находка при разкопките на укрепеният проход с кула-кладенец