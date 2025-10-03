Общество

Сняг затвори ключов български проход и в двете посоки

Вчера проходът беше почистван от три машини

Източник: БНТ

03 окт 25 | 8:01
1870
Иван Ангелов

Проходът Петрохан по път II-81 София-Монтана е затворен за снегопочистване и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) тази сутрин.

Вчера проходът беше почистван от три машини.

Областният управител на Монтана Калин Хайтов препоръча да се шофира внимателно, тъй като има опасност от падане на клони и на цели дървета върху шосето, както и че "Петрохан" е проходим при зимни условия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Пътища
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
jessikacoral
преди 1 час

Мoмчета, тoва е фантастичен продукт пeниcът ми е като 19-годишен, твърд като камък и ceкcът продължава два часа без пpекъсване и седмица по-късно забелязах, че е малко по-голям. Това е фантaстичен продyкт, жена ми е щастлива и се чувствам кaто истински мъж. Препоръчвам на всички да опитат това:---&gt;&gt;&gt; https://urli.info/menpro

Откажи