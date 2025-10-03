Сняг затвори ключов български проход и в двете посоки

Проходът Петрохан по път II-81 София-Монтана е затворен за снегопочистване и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) тази сутрин.

Вчера проходът беше почистван от три машини.

Областният управител на Монтана Калин Хайтов препоръча да се шофира внимателно, тъй като има опасност от падане на клони и на цели дървета върху шосето, както и че "Петрохан" е проходим при зимни условия.

