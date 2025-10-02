Снегът превзема България! Първи данни за снежна покривка

Във високата част на прохода Петрохан в Стара планина вали сняг.

До момента натрупаната покривка е около 2 сантиметра. Проходът е проходим при зимни условия и през него преминават автомобили от областите Монтана и Видин към София и обратно, каза директорът на Областното пътно управление в Монтана Володя Вълов, който е проверил на място каква е обстановката в прохода.

Вълов заяви, че фирмата, която е ангажирана с почистването на снега в прохода Петрохан, е информирана за обстановката, но все още нейните автомобили не са излезли да чистят, като се очаква това да стане съвсем скоро.

Според Вълов

има опасност проходът да бъде затворен, ако върху шосето падне дърво или голям клон.

Това може да се случи, тъй като дърветата около пътя са с все още зелени листа, върху тях се задържа мокър сняг, клоните натежават и е възможно да започнат да се чупят и да падат върху пътното плътно.

