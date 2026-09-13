Сняг заваля на места в България, движението е блокирано
Тир закъса край Превала, оранжев код за опасни валежи в Смолян
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Тир закъса край Превала, оранжев код за опасни валежи в Смолян
Има опасност проходът Петрохан да бъде затворен
Основните булеварди в столицата са обработени срещу заледяване и са почистени
Червен код е обявен за днес в областите Хасково, Кърджали и Смолян Снеговалеж и поледици са блокирали половината страна. Снегът тази нощ предизвика а...
15 семейства, останали без дом след водния ад, взеха общински жилища Искат обезщетения за имуществото си, нямат пари да съборят къщите си Вече 15 се...
Благоевград. "Заедно сме по-силни" е мотото на благотворителния концерт, който организира община Благоевград в подкрепа на пострадалите при наводнения...
Македонци дадоха израз на несъгласието си със бавната реакция и липсата на помощ за потърпевшите от наводненията в България в интернет пространството,...