Сняг заваля на места в България, движението е блокирано

Сняг изненада Родопите в разгара на пролетта, като превалявания вече се отчитат в районите на Превала и Пампорово. Пътните настилки се обработват, но условията остават сложни, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян.

Сериозен инцидент засега е избегнат, но тир е закъсал в района след село Стойките в посока Превала. Към момента няма въведени ограничения за движение, но ситуацията остава динамична и рискова. Подадени са сигнали до пътните служби, а екипи на поддържащите фирми вече работят по почистването и обработката на пътищата.

Мокър сняг вали и в самия Смолян, което допълнително усложнява обстановката. Засега няма информация за пътнотранспортни произшествия, но условията предполагат повишено внимание от страна на шофьорите.

От Национален институт по метеорология и хидрология по-рано предупредиха, че за област Смолян е обявен оранжев код за значителни валежи. Очакваните количества са между 35 и 65 литра на квадратен метър, което създава предпоставки не само за снежни проблеми в планините, но и за локални наводнения в по-ниските райони.

Пътните власти призовават водачите да се движат със съобразена скорост и да бъдат изключително внимателни, тъй като обстановката може да се влоши бързо при продължаващи валежи и спад на температурите.

