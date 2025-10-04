Най-важният проход у нас остава затворен заради опасност

Вследствие на обилните снеговалежи в първите дни на октомври проходът „Петрохан“ беше затворен за всички превозни средства. Остава затворен и днес.

Все още има дървета и клони, затрупани от сняг, които могат да паднат върху пътното платно.

„Първо се извинявам за неудобството, което се причинява затварянето на прохода „Петрохан“. Но за нас е важна преди всичко сигурността за живота и здравето на хората“, каза пред бТВ инж. Володя Вълов, директор на Областно пътно управление в Монтана.

Инж. Вълов отбеляза, че от вчера проходът е почистен, но заради навяванията

по високите части има около 50 см сняг и продължават да падат клин и дървета по пътното платно.

Ако се пътува към София единствената алтернатива е пътят Мездра-Ботевград, защото пътят през Лакатник също е затворен, също заради паднали дървета.

Почистването на този път ще продължи през целия ден, но не е сигурно, че днес ще бъде отворен, защото са паднали по-големи дървета, уточни директорът на Областното пътно управление в Монтана.

