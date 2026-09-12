Най-важният проход у нас остава затворен заради опасност
Почистването на този път ще продължи през целия ден
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Почистването на този път ще продължи през целия ден
Причината отново е полудялото време
Това е седмичният отчет на столичния кмет
18 сигнала са получени от началото на снеговалежа до момента в дежурната част на ОДМВР- Шумен и РД"Пожарна безопасност и защита на населението"-Шумен....
Множество сигнали за паднали дървета и клони са подадени след дъжда и силния вятър снощи. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО) и уточн...
Ще блокираме шосето за Македония навръх Нова година, плашат управници Благоевград. Кметове на петрички села заплашиха с блокада на пътя Петрич – с. П...