Обилен сняг изненада ключово място в България

Неочакван обилен снеговалеж на Разпети петък изненада шофьорите, преминаващи през прохода Шипка, превръщайки пролетния ден в зимна картина, съобщава бТВ.

На места снежната покривка достига до 6-7 сантиметра, а температурите в района са около нулата, което създава предпоставки за хлъзгави и опасни участъци.

От Пътна полиция предупреждават водачите да бъдат изключително внимателни и да се съобразяват с усложнените условия на пътя. Въпреки снеговалежа, движението през старопланинския проход не е спряно, но се осъществява при зимни условия, като изискването за автомобили със зимни гуми остава в сила.

Пътното платно се поддържа от снегопочистваща техника, като снегорини преминават регулярно и извършват опесъчаване, за да се гарантира проходимостта. Въпреки това, рязката промяна на времето създава допълнителен риск за пътуващите в района.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com