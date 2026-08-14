Третата линия на столичното метро има три нови станции

Три нови метростанции по линия 3 на софийското метро бяха официално открити в София. Разширението по бул. „Владимир Вазов“ вече свързва съществуващия участък при „Хаджи Димитър“ с ж.к. „Левски, като според Столичната община новата инфраструктура ще даде възможност на над 45 000 души да пътуват по-бързо и по-удобно. На церемонията столичният кмет Васил Терзиев подчерта, че проектът е резултат от работата на няколко администрации и е пример за необходимостта от приемственост при големите инфраструктурни проекти.

„Четири години по-късно, след старта на този проект, се смениха кметове, изпълнителни директори, но целта остана една – приемственост и стратегическо развитие на метрото“, заяви Терзиев.

По думите му подобен проект изисква сериозна координация между различни институции и екипи.

„Малко хора си дават сметка колко е трудна реализацията на един такъв проект и колко отборна работа се изисква, както и приемственост, за да може това да се случи“, посочи кметът.

Той благодари на настоящата администрация. Благодари и на предишните екипи, участвали в подготовката и изграждането на разширението.

144 млн. евро европейско финансиране

Вицепремиерът Атанас Пеканов определи проекта като пример за това как европейското финансиране може да се превърне в конкретна промяна в ежедневието на хората.

„Свързаността и мобилността са ключови за развитието, за прогреса на всяка една държава, на всяко едно общество“, заяви Пеканов при откриването.

Разширението е реализирано с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата инвестиция възлиза на 282 321 041 лева без ДДС, или около 144,3 млн. евро. С проекта са изградени три нови метростанции и близо три километра метро, свързвайки няколко столични квартала.

„Планът за възстановяване и устойчивост е финансиран от Европа със 144 милиона евро, които могат да звучат много абстрактно, като едни големи цифри, но всъщност те могат да бъдат много ясни решения за ежедневието на всеки един софиянец, на всеки един българин“, каза вицепремиерът.

Три станции с различен облик

Новият участък включва станциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“. Архитектурните решения са съобразени с характера и местоположението на отделните станции. Изпълнени са в съвременен и изчистен стил, като акцентът е върху усещането за движение и динамика. Особено внимание е отделено на станция „Стадион Георги Аспарухов“, чийто дизайн е свързан с едноименното спортно съоръжение и с легендарния български футболист Георги Аспарухов.