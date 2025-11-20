Обрат с метрото, радост за столичани

Първата от общо осемте нови мотриси на чешката компания Škoda беше представена официално на депо „Обеля“, с което започва поетапната подмяна на най-старите руски влакове по линии 2 и 4.

Очаква се модерните композиции да влязат в експлоатация най-рано през юли догодина, след като преминат всички необходими тестове.

€68,5 милиона за нов подвижен състав

Проектът за доставка на осемте влака е на стойност €68,5 млн., реализиран чрез открита обществена поръчка на „Метрополитен“ ЕАД.

Новите мотриси са оборудвани с по-модерна автоматика, усъвършенствани системи за видеонаблюдение и повишено ниво на сигурност. Според ръководството на столичния метрополитен целта е да се гарантира високо качество на услугата и да се затвърди традицията на метрото като най-надеждния градски транспорт в София.

Технически характеристики: по-бързи, по-капацитетни, по-достъпни

Новите влакове са композиции от четири вагона с максимална дължина 718 метра и собствено тегло 116 300 кг.

Те могат да развиват до 90 км/ч, което повишава ефективността на обслужване, а общият им капацитет е 762 пътници.

Предвидени са и специализирани места за хора с увреждания, детски колички и велосипеди – стандарт, който досега липсваше в част от старите руски влакове.

„Новите чешки влакове ще допринесат за намаляване на интервала на движение по линия 2 след пускането на станция ‘Панчо Владигеров’ между ‘Сливница’ и ‘Обеля’“, обясни Николай Найденов пред Money.bg.

Стратегическо разширяване на мрежата

Кметът Васил Терзиев съобщи, че в момента се работи по 10 нови метростанции и активно се проектират трасетата в Студентски град.

„Метро­то е стратегически приоритет. Очакваме да има избран изпълнител за разширението на първата линия по бул. ‘Царица Йоанна’“, каза Терзиев.

Škoda: Дългосрочен ангажимент към София

„Горди сме, че сме част от бъдещето на обществения транспорт в София. Заедно със Столична община и ‘Метрополитен’ предлагаме по-безопасна, по-удобна и по-устойчива мобилност“, заяви Олеся Лачи, вицепрезидент „Югоизточна Европа“ на Škoda Group.

Подмяната на старите руски влакове – поетапно през следващите пет години

Осемте нови мотриси няма да заменят изцяло наличния подвижен състав, а ще го допълнят, като започнат да поемат част от курсовете още през лятото на следващата година. Основната задача през следващите пет години остава поетапното извеждане от експлоатация на най-старите руски машини.

