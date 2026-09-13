Край на авантата в почивните станции
Актуализират цените в почивни бази на държавни органи и предприятия
Следете всички новини, анализи и коментари за Станции. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Актуализират цените в почивни бази на държавни органи и предприятия
Важи до 20 юни
Строителните дейности по новия участък от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“ са приключили и в момента се извършват тестове с...
Причината е строителството на разширение на метрото в кв. „Обеля“
Espace Auto продължава целенасочено да инвестира в устойчиви решения и модерна инфраструктура, затвърждавайки позицията си на водещ иновативен дилър н...
Новите чешки влакове бяха представени в столицата
Как ще се казват новите станции
ЕК с мощна инвестиция
Говори изпълнителният директор на "Метрополитен"
10 станции отчитат наднормено прахово замърсяване
Станцията е разположена под Resorts World Las Vegas и се очаква да има 55 спирки
След повредата работата в тунела между „Хаджи Димитър” и „Театрална” ще продължи дълго
За обслужване на пътниците се осигуряват автобуси
Те са разположени в цялата страна
15 държави от ЕС са настояли Брюксел да предприеме конкретни мерки
Подобни прегради има на всички спирки от наскоро пуснатата трета линия на метрото
До края на август се очаква да бъдат пуснати в експлоатация първите станции от третия лъч
Ще го пуснат през април или май
Столичната община изпълнява проект, финансиран изцяло с европейски средства
Към момента са готови 81% от дейностите по проекта като в края на годината трябва да бъдат готови нови 8 км от метрото...