Големи новини за метрото в София

В София бяха представени новите чешки метровлакове на "Метрополитен" в депо "Обеля" в присъствието на изпълнителния директор на дружеството Николай Найденов и на посланика на Чехия в България Мирослав Томан.

За нас метрото е стратегически приоритет, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Новите мотриси ще заменят най-старите руски влакове, движещите се по линиите 2 и 4, и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция "Панчо Владигеров", разположена между станциите "Сливница" и "Обеля", отбеляза столичният кмет.

Cлед приключването на изпитанията в Чехия, дo края на 2025 г. ще бъдат транспортирани вторият и третият влак за тестове в реални условия, както и след това останалите пет влака. Последният, осми влак ще пристигне у нас през май 2026 г., когато ще започне и поетапното пускане в експлоатация на новите мотриси, каза Терзиев, предаде БТА.

Той съобщи, че в момента се работи по изграждането на 10 метростанции. Очакваме да има избран изпълнител за разширението на първата линия на метрото по бул. "Царица Йоана", посочи кметът. Той допълни, че активно върви работата по проектирането на отсечките в Студенски град.

Новите чешки влакове са съставени oт четири вагона с максимална дължина oт 718 метра и собствено тегло от 116 300 кг, съобщи Николай Найденов. Те могат да развиват до 90 км/ч, кoeтo гарантира бързо и ефективно обслужване на пътниците. Всеки влак има кaпацитет за 762 пътникa. Прeдвидени са специални места за хора с увреждания, детски колички u велосипеди, посочи директорът на "Метрополитен".

Реформата в паркирането беше изключително наложителна, заяви пред журналисти Терзиев по повод на промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, която беше приета от Столичния общински съвет на 13 ноември.

Попитан може ли Общината да направи крачка назад в плановете за разширяване на синята и зелената зона, столичният кмет отговори, че "винаги може да се направи крачка, но въпросът е дали трябва". Това, което беше предвидено като реформа в паркирането, е изключително наложително, за да може да има ред в кварталите и допълнителни средства в системата, подчерта Терзиев. По думите му е изключително важно да има ясен механизъм, по който средствата да се връщат към кварталите, за да бъдат инвестирани в облагородяването на т.нар. кални точки, в паркинги и осветление. Кметът съобщи, че вече получава предложения от районните кметове за това какво и как биха искали да реализират в техните райони. Смятам, че гражданите ще успеят да видят положителна разлика. И този въпрос - къде отиват парите ми, ще намери своя отговор, подчерта Терзиев. Той заяви, че за него и екипа му връщането на парите от паркиране в кварталите е една от най-важните части от реформата, така че да има пряка връзка между средствата, които се събират, и реалните инвестиции на място.

Приоритетно за столичния кмет е гражданите да си намират бързо места за паркиране близо до дома, както и да няма автомобили, паркирани върху зелените площи, така че кварталите да се облагородят.

Васил Терзиев припомни, че в момента постъпленията от зоните отиват за субсидиране на градският транспорт. И това е нещо, което няма как да избегнем, защото това са свързани системи, каза той.

Относно проектобюджета на държавата кметът посочи, че за него е важно да има редовни плащания от държавата за инфраструктурни проекти от Програмата за подкрепа на общините. За мен това е приоритетно, а там няма особено голям напредък, каза той.

