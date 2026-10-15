Българската полиция се превръща в Държавна сигурност! ДПС с тежки обвинения за Кърджали

Нови тежки обвинения за полицейски произвол в Кърджали отправиха представители на ДПС на извънреден брифинг в парламента. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов разказа за 63-годишен трудноподвижен мъж, който според него е бил задържан от шестима полицаи, получил е счупване на ръката и е оставен с часове без необходимата медицинска помощ. Депутати съобщиха и за продължаващ натиск върху семейството на Никола Николов, който твърди, че е бил пребит в полицейското управление след конфликт със сина на директора на ОДМВР-Кърджали. Айтен Сабри поиска незабавната оставка на полицейския директор Щерьо Милчев.

Калин Стоянов: Счупили ръката на 63-годишен мъж

„Ситуацията е повече от критична“, заяви Калин Стоянов. Той обясни, че с ДПС са се свързали множество граждани с оплаквания от действията на служители на полицията в Кърджали.

Стоянов разказа за 63-годишен мъж, който се придвижва трудно и има медицинска препоръка за смяна на двете коленни стави. Той бил спрян от трима полицаи, след като настъпил разделителната линия на пътното платно. След размяна на реплики бил извикан още един тричленен екип.

Според депутата шестимата униформени започнали насилствено да извеждат мъжа от автомобила, при което му счупили ръката. След това му поставили толкова стегнати белезници, че не можел да движи ръцете си.

Мъжът бил отведен в Спешна помощ, където медицинско лице настояло: „Свалете белезниците или ги отпуснете“. Според Стоянов полицаите отказали.

Задържаният бил върнат в районното управление и останал там през нощта въпреки силните болки. Едва около 7:30 часа сутринта бил транспортиран отново за медицински преглед, при който била установена фрактура.

Айтен Сабри: Седем часа е викал в килията

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри реагира остро на изнесената информация. Тя постави въпроса защо подобни случаи продължават и защо гражданите на Кърджали трябва да се страхуват от органите на реда.

Сабри заяви, че според получените сведения пострадалият е викал за помощ в продължение на седем часа, без да получи необходимото внимание. Тя определи случаите като посегателство срещу човешкото достойнство и поиска вътрешният министър Иван Демерджиев незабавно да поиска оставката на Щерьо Милчев.

Стоянов посочи име заради контактите със семейството на Никола

Калин Стоянов се върна и към случая на Никола Николов. Според него различни хора продължават да търсят контакт с младежа и майка му, като съществуват съмнения за опит да бъдат оттеглени подадените жалби.

Депутатът съобщи, че познат на майката Христина Николова й предложил да разговаря с Петромил Сотиров. Той бил представен като човек на министър Иван Демерджиев в Кърджали, който можел да помогне на семейството. „Запомнете това име“, подчерта Стоянов на брифинга.

Бившият вътрешен министър разказа и за твърденията, че след побоя полицаи предупредили Никола да избягва Сашко, сина на областния полицейски директор, и дори да напуска заведения, в които той влиза.

Хамид Хамид: Полицията се превръща в Държавна сигурност

Хамид Хамид съобщи, че адвокатката на Никола Николов е получила заплахи да внимава къде ходи. „Българската полиция се превръща в Държавна сигурност“, заяви той и отправи обвинения към ръководството на полицията в Кърджали.

Майката на Никола, Христина Николова, също говори пред журналистите за страха, в който живее семейството. „Натискът срещу нас продължава“, заяви тя. По думите й притеснението е толкова голямо, че не могат спокойно да излизат от домовете си.

Никола Николов отново свърза предполагаемото посегателство с личен конфликт. Той разказа, че в дискотека се заговорил с момиче, след което синът на полицейския директор го изгонил и го заплашил, че „ще ми се случи случка“.

Още при първоначалното огласяване на случая Калин Стоянов заяви, че според разказа на Никола полицейските служители му наредили да обяснява следите от побоя с падане по стълбите.