Изумително вкусна разядка с останалите от Великден яйца

Хитроумна рецепта за вкусна разядка, характерна за българската кухня и спестяваща средства и изпадане в разхищение, предлага на сайта си Bulgaria ON AIR.
Необходими продукти:
4 броя варени яйца
200 г кисело мляко
2 скилидки чесън
20 г маргарин
1 супена лъжица олио
1/4 чаена лъжичка черен пипер
100 г сирене
Начин на приготвяне:
Сварените яйца се обелват и намачкват с вилица до получаване на сравнително фина текстура.
Поставят се в купа, към тях се добавят пресованият чесън, киселото мляко, натрошеното сирене, маргаринът, олиото и черният пипер.
Сместа се разбърква добре до получаване на хомогенна консистенция.
