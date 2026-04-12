ДА! На българската храна

Изумително вкусна разядка с останалите от Великден яйца

Чесън и кисело мляко придават яркост на ястието

Снимка: Интернет
12 апр 26 | 18:31
687
Боряна Колчагова

Хитроумна рецепта за вкусна разядка, характерна за българската кухня и спестяваща средства и изпадане в разхищение, предлага на сайта си Bulgaria ON AIR.

Необходими продукти:

  • 4 броя варени яйца

  • 200 г кисело мляко

  • 2 скилидки чесън

  • 20 г маргарин

  • 1 супена лъжица олио

  • 1/4 чаена лъжичка черен пипер

  • 100 г сирене

Начин на приготвяне:

Сварените яйца се обелват и намачкват с вилица до получаване на сравнително фина текстура.

Поставят се в купа, към тях се добавят пресованият чесън, киселото мляко, натрошеното сирене, маргаринът, олиото и черният пипер.

Сместа се разбърква добре до получаване на хомогенна консистенция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай