Христанов с шокиращи разкрития за злоупотреби с храни

Шокиращи разкрития за злоупотреби с храни в страната разкриха на брифинг земеделският министър Иван Христанов и Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Те представиха резултатите от акция "Чиста храна", стартирана от министър Христанов.

„Телефонните сигнали, които получаваме, са с над 60% ръст през последния месец, откакто сме стартирали акцията „Чиста храна“. Основно са от София-град, София-област. Малки населени места също се включат в сигналите. Най-често сигналите са свързани с храна, но имаме доста сигнали, свързани с нелегални дейности, свързани с животни. Като дейност имаме доста голяма активност от колегите в Хасково – там имаме много разкрити случаи.“, каза Мавровски.



Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов подчерта: „Тук е част от екипа, с който влязохме в МЗХ само преди седем седмици. Той бе тежко обиждан, демонизиран и обвиняван от парламентарната трибуна и трибуната на национални медии. Сега работата е повече от очевидна. БАБХ и МЗХ не са работили така за последните 36 години.“



„Получаваме сигнали, отзоваваме се на тях и резултатите са видими на българите. Идваме и се отчитаме пред вас – това се нарича прозрачност. В момента новата истерия в социалните мрежи е, че сме пречили да има нормална дистрибуция на животни. Няма такова нещо. БАБХ не е бухалка, агенцията спазва високи стандарти, за да е сигурна храната. Има си правила и всеки, който ги спазва, може да продава агнешко. БАБХ няма да пречи на нормалното функциониране на пазара“, подчерта министърът.



По отношение акцията „Чиста храна“ Христанов разказа за хода на проверките: „В Лесидрен колегите установиха замърсяване на водоизточник. В Габрово – един от големите доставчици на храни преди години, отново катастрофална хигиена, ръждясало оборудване, което би трябвало да е получило 2,5 млн. лв. през 2024 г.; Дебелец - пълно отсъствие на хигиенни и санитарни условия, конфискувани тонове храна, незаконна кланица.“



И обърна внимание, че акцията е започнала от едни ябълки със завишени нива на пестициди в Хасково.



Христанов заяви, че при проверките служители на БАБХ са били заплашвани с насилие.



„Цялата тази мрежа е нелоялна конкуренция. Почтеният бизнес, хората, които от сутрин до вечер плащат данъци, осигуровки, стремят се да работят прозрачно и спокойно, всъщност не са имали това спокойствие", допълни министърът.



„Най-накрая белият сектор в България може да си почине от нелоялна конкуренция, от неща, които компрометират качеството и сигурността ни. Една незаконна кланица не е просто дупка в конкурентния пейзаж – тя е дупка в доверието на българите към собствената им държава“, категоричен е министърът.



Христанов обобщи свършеното през последните 30-ина дни: „Държавата се завърна в безопасността на храните, там, където ѝ е отговорността, като гарант на хляба, на месото и сиренето, които слагаме на трапезата, с които храним децата си, училищата, детските градини, болниците. Българите най-накрая могат да вярват на собствената си държава.“



За месец решаваме проблеми, затлачени от 15 години, каза още той.



Шефът на БАБХ се обърна към месопреработвателните предприятия и обяви, че се правят кръстосани проверки навсякъде.



Посочи и пример за фалшификация на кашкавал по БДС, предназначен за деца, който няма нищо общо с кашкавал, има и фалшифицирани етикети.



На проведена среща с представители на страни от Балканите е станало ясно, че навсякъде е едно и също – нелегален транспорт, нелегални кланици и липса на строг контрол.



"До този момент са издадени 821 предписания, 363 акта за установяване на административно нарушение, 27 са затворените обекти, а има 10 случая на частично спиране на дейност. Над 260 тона потенциално опасни храни бяха спрени от пътя им към трапезата на българина", съобщи Мавровски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com