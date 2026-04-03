За Цветница и Великден: Подарък от Ел Би, вдъхновен от българските традиции

Ел Би Булгарикум не спира да съхранява българските традиции, които с грижа и експертиза пренася от миналото до днес. В дните между Цветница и Великден компанията отново поставя акцент върху българските обичаи с посланието да ги пазим живи и да ги предаваме напред.

В рамките на кампанията всеки клиент, закупил продукти на стойност над 25 евро във фирмените магазини, ще получи специален подарък – керамична купичка от Троян, вдъхновена от таланта и майсторството на българските занаятчии.

Инициативата е израз на стремежа на Ел Би Булгарикум да съчетава качествените си продукти с ценностите на българската култура и да създава допълнително изживяване за своите клиенти в навечерието на светлите празници.

