Винопроизводители настояват за по-строг контрол и реформи в сектора

Необходимостта от по-ефективен контрол и спешни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор бе акцент в изказване на Йордан Чорбаджийски – изпълнителен директор на Black Sea Gold Pomorie и член на Управителния съвет на Национална лозаро-винарска камара. Той говори по време на 20-ия Великденски форум от кампанията „Да! на българската храна“, посветен на темата за гарантиране на продоволствената сигурност на България в условията на глобална енергийна криза.

Чорбаджийски призова институциите да засилят контрола върху нерегламентираното производство на алкохол. По думите му, т.нар. „селски казани“ често работят без да се заплащат акциз, ДДС и други данъци, което води до сериозни загуби за държавния бюджет. Той настоя и за активни действия от страна на Агенция Митници, включително мерки срещу нерегламентираната продажба на вино и ракия по пътищата.

Като друг сериозен проблем бе посочен вносът от трети страни. Според него България е единствената държава в Европейския съюз, която прилага депозити за такъв внос – практика, определена като неефективна и затрудняваща сектора.

Чорбаджийски обърна внимание към субсидиите за винопроизводителите, които според него са недостатъчни и не отразяват реалните нужди на сектора. „Субсидиите са абсурдни – еднакви за всички, без да отчитат спецификите“, подчерта той.

Изказването поставя отново на дневен ред нуждата от реформи, по-строг контрол и модернизация в лозаро-винарския сектор в България.

