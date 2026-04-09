БАБХ хвана над 262 тона опасна храна за месец, сигналите скочиха с почти 70%

Повече от 262 тона храни с изтекъл срок на годност, с неясен произход, произведени или съхранявани при неподходящи условия установи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за малко повече от месец. Те бяха намерени при масирани проверки в производствени предприятия, складове и магазини в цялата страна. Данните бяха обявени на пресконференция днес от министъра на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски.

„Контролът на Агенцията е независим! Извършваме кръстосани проверки – инспектори от една област проверяват в друга, за да избегнем местните зависимости“, подчерта д-р Мавровски.

Възбранени или насочени за унищожаване са общо над 208 тона месо и месни продукти, мляко и млечни продукти и други животински храни. Към това се добавят повече от 54 тона храни от неживотински произход, 969 литра други храни и над 9300 яйца.

Заради множество нарушения в периода 1 март-8 април 2026 г. са затворени изцяло 27 обекта, частично е спряна дейността на други 10. Издадени са 363 акта за административни нарушения и 821 предписания за отстраняване на нередности.

Контролът е установил най-често храни с изтекъл срок на годност, без маркировка за произход, без придружаващи документи или без етикети на български език. Наложени са санкции за нерегламентирана търговия, производство и съхранение на храни при лоша хигиена, неподдържан или амортизиран сграден фонд и оборудване.

Паралелно с това БАБХ отбелязва почти 70-процентен ръст на сигналите и жалбите за нередности, постъпили чрез денонощния Горещ телефон 0700 122 99 или по други канали. За първите три месеца на тази година те са общо 697. Данните показват възходяща тенденция: от 176 сигнала през януари през 222 - през февруари до 299 - през март.

Най-често гражданите сигнализират за нарушения при храните – общо 338 случая. Скокообразно е увеличението при сигналите, свързани с животни – от 35 през януари до 87 през март. Хората съобщават за лоши условия за отглеждане, хигиенни рискове, миризми, щети по имоти, нанесени от животни, съмнения за незаконна дейност и др.

Извършените през последните седмици проверки показват, че проблемите с безопасността на храните и отношението към животните не са изолирани случаи, а устойчива тенденция, която изисква системни решения. БАБХ ще продължи да пази здравето на хората и животните, като упражнява постоянен контрол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com