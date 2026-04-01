Над 2,4 тона храни са спрени от продажба в Хасково

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря от продажба над 2,4 тона храни при проверка в склад за търговия на едро и хипермаркет с топла точка на една и съща фирма в Хасково. Инспекторите са установили проблеми при проследимостта и годността на продуктите.

В склада са намерени общо 390 кг храни без идентификационна маркировка или с изтекъл срок на годност, които са предадени за унищожаване.

В хипермаркета е установено замразяване на охладено пилешко месо след транжиране - дейност, която противоречи на европейските изисквания за безопасност на храните. В резултат на това 2 тона замразено пилешко филе са поставени под възбрана и запечатани в хладилна камера при - 18 градуса. Допълнително са открити още 76 килограма масло без идентификационна маркировка. Тези храни също са възбранени и насочени за унищожаване.

Инспекторите са констатирали несъответствия в придружаващата търговска документация, както и липса на пълна проследимост на хранителните суровини и продукти.

На бизнесоператора ще бъдат съставени актове.

Проверките са част от постоянния контрол на БАБХ, чрез който се гарантира безопасността на храните и се защитава здравето на потребителите.

