Съмнения за нелегална кланица в частен дом край Димитровград

Над 530 кг месо, млечни продукти и заготовки, също така храни от неживотински произход и добавки за приготвяне на месни продукти бяха поставени под забрана при проверка на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково, и Районното управление на МВР в Димитровград в димитровградското село Радиево. Всички те са без информация за произход и срок на годност.

Храните са открити в напълно оборудвана кланица и помещения за преработка на месо към нея в частен дом в селото. Помещението за клане е с тръбен път за окачване и придвижване на трупно месо, куки за окачване, работни плотове, ножове, везни и хладилни съоръжения. В съседство е намерено друго помещение, оборудвано за производство на месни заготовки и продукти - с месомелачна и пълначна машини, фризери, ножове, латексови ръкавици, опаковъчна стойка за стреч фолио, добавки и подправки, сол, брашно, течен препарат и трици за опушване.

Допълнително е установено, че на втория етаж на сградата функционира система за сушене на месни продукти, монтирани са бастуни и ченгели. На комисията обаче е отказан достъп до този етаж.

Навсякъде в къщата, включително в жилищната й част са разположени хладилници и фризери, пълни със значителни количества месни и млечни храни и заготовки, в по-голямата си част без идентификационна маркировка или етикети за произход. Върху част от опаковките има стикери с цени в евро, което говори за търговска дейност.

В двора на имота проверяващите са открили три овце и три агнета без ушни марки, както и около 50 кокошки, отглеждани без регистрация по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Всички хладилни съоръжения са запечатани. На място е връчено разпореждане за забрана. На собственика ще бъде съставен акт.

