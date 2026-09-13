Нова съдебна сага срещу Невзоров и Баба Алино
Делото е заведено заради платени суми по покупка на имот, след като купувачите научили за проблем с разрешителните
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Делото е заведено заради платени суми по покупка на имот, след като купувачите научили за проблем с разрешителните
На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт
Случаите са от София, Пловдив и Бургас
На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове
На фирмата ще бъдат връчени предписание и актове за нарушенията
Всички хладилни съоръжения са запечатани. На място е връчено разпореждане за забрана
Наложена е възбрана за почти 50 тона месо и месни продукти след проведена мащабна проверка на служители на СДВР и НАП. Съвместната проверка на служите...