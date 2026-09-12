Важно за шофьорите: Ремонти и обходни маршрути по ключови пътища
Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“
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Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“
Сеизмолозите продължават да следят обстановката
Хората минаха на водоноски, чакат нови проби до месец
Всички хладилни съоръжения са запечатани. На място е връчено разпореждане за забрана
Причината е мръсен въздух
Пазарът на деликатеси излиза почти без пари
Нова авария в ТЕЦ "Марица 3"
Проговори началникът на огнеборците в Димитровград
Причините за възникване на огъня се изясняват
Нещо се случи в ареста на града
Монументът ще бъде част от общ художествен и архитектурен ансамбъл
Работниците и служителите в ТЕЦ Марица 3 в Димитровград се обявиха в защита на техните работни места поради нагнетяващото се напрежение в града и ще и...
Не са искали да работят през този ден
Днес през целия ден хората ще могат да се насладят на пътуването
Какво следва
Причините за катастрофата все още се изясняват
Здравето на хората не е вариант за постигане на политически рейтинг, заявиха от централата
Горещи данни от министъра на околната среда
Наново трябва да се започне с проекта за АМ „Струма" през Кресненското дефиле, изтъкна вицепремиерът
Не позволявайте българската енергетика да бъде постепенно ликвидирана, зоват енергетиците