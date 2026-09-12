Всичко за Димитровград

Следете всички новини, анализи и коментари за Димитровград. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Регионални Крими
Служители на ТЕЦ Марица 3 и техните семейства се обявяват заедно ЗА бъдещето на дружеството в неделя в 11 часа!

Служители на ТЕЦ Марица 3 и техните семейства се обявяват заедно ЗА бъдещето на дружеството в неделя в 11 часа!

Работниците и служителите в ТЕЦ Марица 3 в Димитровград се обявиха в защита на техните работни места поради нагнетяващото се напрежение в града и ще и...

20 октомври | 13:59
0 коментара
8581