Служители на ТЕЦ Марица 3 и техните семейства се обявяват заедно ЗА бъдещето на дружеството в неделя в 11 часа!

Работниците и служителите в ТЕЦ Марица 3 в Димитровград се обявиха в защита на техните работни места поради нагнетяващото се напрежение в града и ще и...