Вода със завишена радиация! 9 населени места са под забрана

Жителите на 9 села в община Димитровград са без право да използват водата от чешмите за пиене и готвене заради завишени показатели за радиация. Последните изследвания показват превишение на индикативната доза - отчетени са 0,150 микросиверта при допустима стойност от 0,1. Въпреки сравнително малката разлика, здравните власти са наложили забрана като превантивна мярка. Ограничението остава в сила до излизането на новите резултати.

Какво показват изследванията

Според данните превишението е над допустимия праг, което автоматично задейства ограничителни мерки. Радиологичните показатели са чувствителен индикатор за качеството на водата и всяко отклонение се приема сериозно от контролните органи.

Макар стойностите да не са драстично по-високи от нормата, рискът за здравето налага предпазливост и временно спиране на употребата за пиене и готвене.

Живот на водоноски и алтернативи

В засегнатите населени места ежедневието вече се върти около доставките на вода.

„Имаме график - водоноската идва всеки ден. Хората се информират чрез социалните мрежи или по телефона“, казва Лидия Димитрова, кмет на село Бряз.

Жителите събират вода в туби или търсят други източници. „Няма паника. Който иска - идва да си налее вода, други ползват кладенци или извори“, споделят хората.

Кои населени места са засегнати

Забраната обхваща селата, захранвани от Златополската водоснабдителна система. Това означава, че проблемът е свързан с конкретен водоизточник или мрежа, а не с единично замърсяване.

Ситуацията поставя под напрежение местните жители, които трябва да променят ежедневните си навици.

Нови проби и чакане на резултати

От ВиК съобщават, че вече са взети повторни проби от водата. Очаква се резултатите да бъдат готови до един месец.

До тогава забраната остава в сила, което означава продължаваща зависимост от алтернативни източници.

По-широк проблем в региона

От Регионалната здравна инспекция посочват, че в 21 точки в област Хасково има проблеми с качеството на водата. Това показва, че случаят не е изолиран, а част от по-широка тенденция.

В самия град Хасково ограниченията продължават вече близо година - първо заради радиологични показатели, а след това и заради завишени нива на уран.

Новата реалност за хората

Жителите постепенно са се адаптирали към ситуацията - купуват бутилирана вода или разчитат на водоноски.

Въпреки липсата на паника остава тревожният факт, че за много хора това се превръща в ежедневие - да имат вода, която не могат да използват за основни нужди.

