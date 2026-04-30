DEVIN Изворна с трето злато за чистота и биоразнообразие около извора си

„Девин“ ЕАД, лидер на пазара на минерална и изворна вода в България, получи трети златен медал за втора поредна година от европейската компания за екологичен биомониторинг BeeOdiversity. Отличието е резултат от годишния доклад за 2025 г. В него се потвърждава чистата и стабилна екосистема в района на девинския извор – без пестициди и тежки метали и с устойчиво развиващи се растителни видове.

Биомониторингът отчита висока степен на растително разнообразие – в района са идентифицирани 52 диви растителни вида от 26 различни семейства. Виреенето на такъв брой семейства в един район при препоръчителни 6-7 на сезон е положителен знак за поддържането на благоприятна околна среда. За 2025 г. са регистрирани също 20 доминиращи растителни вида при необходими най-малко три. Това е ключов показател за осигуряване на балансирана хранителна среда за пчелите и стабилност на екосистемата.

Положителна дългосрочна тенденция е и фактът, че от 2021 г. насам в района не е установен нито един инвазивен растителен вид – показател за устойчива и добре запазена природна среда. Допълнително, анализите потвърждават, че нито един тежък метал не е засечен над европейските норми в региона.

„Тези резултати са доказателство, че когато работиш последователно и с дългосрочна визия, природата отговаря. За нас опазването на околната среда не е еднократна инициатива, а ангажимент, който следваме години наред. Подкрепата на независими научни изследвания като този биомониторинг е начин да върнем към природата това, което тя ни дава – и да гарантираме, че изворът на DEVIN Изворна остава чист и напълно защитен от човешка дейност“, коментира Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в „Девин“ ЕАД.

Резултатите са базирани на научно обоснован анализ на пчелен прашец, събиран в периметър с радиус от 1,5 км около извора – зона с широк обхват, която дава надеждна картина за състоянието на околната среда. Прашецът се събира от пчели, които обитават района. Общо четири проби в рамките на годината се изпращат за изследване до сертифицирана лаборатория в Белгия. Поддържането на този изцяло чист периметър е ключов фактор за присъждането на златния медал за втора поредна година.

DEVIN Изворна е първата българска марка вода, която полага допълнителни усилия да следи качеството на околната средна около извора си. От 2019 г. „Девин“ ЕАД прилага иновативния метод на BeeOdiversity, при който пчелите функционират като естествени „сензори“, събирайки информация за околната среда. Това е трети златен медал за компанията от 2022-а година. Отличието се присъжда за доказано високи резултати през цялата година в посока опазването на дивата природа. Методът позволява ранно откриване на потенциални замърсители и проследяване на биоразнообразието с висока степен на точност.

Полученото трето златно отличие затвърждава позицията на DEVIN Изворна като продукт с ясен географски произход от защитен район и без компромис с качеството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com