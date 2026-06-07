Ток от въглища без емисии! Китай разработва революционна технология

Китайски учени създадоха горивна клетка, която произвежда ток от въглища без традиционно изгаряне и без директни емисии на въглероден диоксид. Разработката, ръководена от Сие Хепинг от университета в Шънджън и Китайската академия на науките, използва електрохимичен процес вместо пламък, дим и парни турбини.

Системата не само генерира ток, но и улавя получения CO₂ с висока чистота, след което може да го превърне в полезни химически продукти. Така технологията поставя нов въпрос пред енергетиката - възможно ли е въглищата да останат част от енергийния микс, но при много по-нисък въглероден отпечатък.

Електричество от въглища без горене

Новата горивна клетка работи по различен принцип от класическите въглищни централи. Вместо въглищата да бъдат изгаряни, те се подготвят предварително - раздробяват се, сушат се, почистват се и се обработват, преди да бъдат подадени в анодната камера на клетката. Кислородът постъпва в катода, а реакцията между въглерода и кислорода протича през оксидна мембрана.

Точно този електрохимичен процес позволява да се произвежда електричество директно, без нужда от горене и без използване на парни турбини. При традиционните електроцентрали въглищата се изгарят, отделената топлина превръща водата в пара, а парата задвижва турбина. В китайската система енергията се извлича по-пряко, като се избягва най-замърсяващият етап - горенето.

Според изследователите внимателната подготовка на въглищата е ключова за стабилността на процеса. Тя позволява реакциите да протичат по-предвидимо и да се поддържа постоянно производство на енергия. Това е важно, защото при обикновеното изгаряне ефективността може да се влияе от качеството на горивото, влажността, състава на въглищата и условията в самата инсталация.

CO₂ се превръща в ресурс, а не в отпадък

Една от най-важните особености на разработката е начинът, по който системата се справя с въглеродния диоксид. При реакцията в анода се образува CO₂ с висока чистота, но той не се изпуска свободно в атмосферата. Вместо това се улавя директно в клетката и може да бъде използван като суровина.

Газът може да бъде преобразуван в синтезен газ, който има приложение в химическата промишленост, или да бъде минерализиран в натриев бикарбонат. По този начин системата добавя втори елемент към енергийната си функция - не само произвежда ток, но и отваря възможност въглеродният диоксид да бъде включен в полезен технологичен цикъл.

Това е съществена разлика спрямо класическата въглищна енергетика. При нея основният проблем е именно огромното количество емисии, което се отделя при изгарянето. В новия модел CO₂ не изчезва като химически продукт, но се контролира, улавя и насочва към последващо използване, вместо да се превръща в директно замърсяване.

Предизвикателство към старото разбиране за въглищата

Разработката на китайските учени оспорва дългогодишното схващане, че въглищата и ниските емисии са несъвместими. В продължение на десетилетия въглищните централи бяха символ на евтина, но силно замърсяваща енергия. Новата технология се опитва да промени именно тази връзка - не чрез отказ от въглищата, а чрез напълно различен начин на използването им.

Сие Хепинг и екипът му посочват, че предварително обработените въглища реагират в анода и по този начин се генерира енергия, без да се стига до огромните емисии, характерни за традиционните централи. Това прави системата особено интересна за региони, които все още разчитат силно на изкопаеми горива и не могат бързо да се откажат от тях без риск за енергийната сигурност.

Ако технологията бъде развита до промишлен мащаб, тя може да се превърне в междинно решение за страни и региони, в които въглищата остават важна част от енергийния баланс. Тя не отменя нуждата от възобновяеми източници, енергийна ефективност и модерни мрежи, но показва възможен път за по-чисто използване на вече съществуващи ресурси.

Големият въпрос е мащабът

Научният пробив обаче не означава автоматично готово промишлено решение. Пред подобна технология стоят важни въпроси - колко ще струва изграждането на такива клетки, каква ще бъде тяхната дългосрочна ефективност, колко стабилно ще работят при различни видове въглища и дали процесът може да бъде приложен в голям мащаб. Именно мащабирането ще покаже дали разработката е само лабораторно обещание или реална алтернатива за енергетиката.

Особено важен ще бъде и въпросът какво се случва с уловения въглероден диоксид. Ако той бъде използван в химически производства или минерализиран устойчиво, технологията може да има сериозен екологичен ефект. Ако обаче последващата обработка се окаже скъпа, сложна или ограничена като капацитет, потенциалът ѝ ще бъде по-труден за реализиране.

Засега разработката показва най-вече посока - въглищата могат да бъдат мислени не само като гориво за изгаряне, а като суровина за контролирани електрохимични процеси. В свят, който търси по-чиста енергия, но все още не може напълно да се освободи от изкопаемите горива, подобни технологии могат да се окажат важна част от прехода. Китайската горивна клетка не решава сама големия въпрос за въглищата, но го поставя по нов начин - не дали те ще останат, а дали могат да бъдат използвани така, че да не носят същата въглеродна цена.

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