Чаирските езера на европейска сцена: Усилията на DEVIN и БФБ бяха представени в Нидерландия
По време на научна конференция български екип запозна международната общност с мерките, предприети за опазването на родопския феномен, в рамките на пр...
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По време на научна конференция български екип запозна международната общност с мерките, предприети за опазването на родопския феномен, в рамките на пр...
Младият лешояд покори Европа, но не оцеля в България
Компанията печели за втора поредна година най-високото отличие в европейския биомониторинг, който се извършва чрез изследване на прашеца от пчели
Партньорството е част от цялостната стратегия за устойчиво развитие на компанията
„Проектът „Back to school – кауза природозащита“ е страхотна и в същото време много различна инициатива
Кръгла маса на тема биоразнообразие се проведе по повод 30-годишнината на компанията
Експерти по образователни програми и биоразнообразие от Дирекция „Национален парк Рила" учстваха в екологично обучение на деца за биоразнообразието и...
Върховна административна прокуратура е отправила три предложения до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" да извърши одит на д...
НГК „Природата за хората и регионите" отправи искане за спиране на 250 милиона лева от Оперативна програма „Околна среда" в сектор „Биоразнообразие"....
София. Регулативната рамка, на базата на която екопредприемачеството да може да стъпи и да се развива, е не достатъчно развита все още и това е сериоз...
Стара Загора. Всички екопроекти в България, които се съфинансират от финансовия инструмент LIFE, дотук са в релси, изпълняват се от много мотивирани и...