Всичко за Биоразнообразие

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Чаирските езера на европейска сцена: Усилията на DEVIN и БФБ бяха представени в Нидерландия

Чаирските езера на европейска сцена: Усилията на DEVIN и БФБ бяха представени в Нидерландия

По време на научна конференция български екип запозна международната общност с мерките, предприети за опазването на родопския феномен, в рамките на пр...

10 септември | 13:43
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Искат спиране на нови поръчки

Искат спиране на нови поръчки

НГК „Природата за хората и регионите" отправи искане за спиране на 250 милиона лева от Оперативна програма „Околна среда" в сектор „Биоразнообразие"....

23 февруари | 17:49
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