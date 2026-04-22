DEVIN и фондация „Биоразнообразие“ създадоха първия в България наръчник за възстановяване и опазване на торфища

По повод Световния ден на Земята „Девин“ ЕАД и Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ) създадоха първия по рода си у нас практически наръчник за възстановяване и опазване на торфищата – едни от най-ценните и уязвими екосистеми в страната.

Наръчникът обобщава резултатите от изследователската работа в рамките на тригодишния съвместен проект „Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите“ и поставя основа за системен подход към опазването на тези уязвими екосистеми в България. Той може да бъде разгледан онлайн.

Торфищата са влажни зони, които съхраняват значителни количества въглерод и играят ключова роля в борбата с климатичните промени. Те функционират като естествени „резервоари“ за въглерод, регулират водния баланс и поддържат уникално биоразнообразие.

В изданието са включени методологии за изследвания на терен, анализ на хидрологични процеси, насоки за ограничаване на деградацията, както и конкретни стъпки за възстановяване на увредени торфища.

Адаптацията е необходима, тъй като торфищата у нас се отличават значително от тези в Северна и Централна Европа. Те са редки, малки по площ и разположени предимно във високопланински райони - Рила, Пирин, Витоша, Стара планина и Западните Родопи. Някои от тях, като тези в Чаирските езера в Родопите, формират уникални „плаващи торфени острови“ върху водната повърхност. Общата им площ у нас е под 0,1% от територията на страната, което ги прави изключително уязвими.

Заради по-топлия климат и географските специфики, експертите от фондация „Биоразнообразие“ не могат да приложат научните трудове на европейските си колеги. Затова през 2024-а г. екипът на фондацията, подкрепен от „Девин“, стартира научните си дейности в района на Чаирските езера като надгради върху фрагментирани и остарели данни. Това прави създаването на български наръчник особено значимо, тъй като показва специфики на едни от най-редките видове торфища, които се срещат у нас.

„В DEVIN винаги сме работили с мисъл за природата и хората – защото вярваме, че бизнесът има отговорност да връща жеста към околната среда. Подкрепата на научни изследвания и създаването на този наръчник е нашият начин да допринесем за по-доброто разбиране и опазване на торфищата – едни от най-ценните и уязвими екосистеми у нас,“ коментира Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в „Девин“ ЕАД.

„Торфищата в България са малко познати, но изключително ценни. Те изискват специфичен подход, съобразен с местните условия. Наръчникът събира експертиза, която до момента липсваше в систематизиран вид и ще подпомогне както специалисти, така и институции,“ посочи Румяна Иванова от БФБ.

С публикуването на наръчника DEVIN и БФБ поставят основа за по-ефективна защита и възстановяване на тези ключови екосистеми, като част от усилията за устойчиво управление на природните ресурси в България.

