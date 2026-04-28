БАТ България с инициатива за почистване на зелени площи в София

Екипът на БАТ България проведе социално-отговорна кампания за почистване на зелени площи в столицата. Тя е част от годишната ESG програма за устойчиво развитие на компанията с акцент върху насърчаването на отговорното поведение и превенцията срещу замърсяването на околната и градската среда от неправомерното изхвърляне на дребни отпадъци.

В инициативата се включиха партньори, доброволци, граждани, като и родни звездни личности, сред които: Стойка Кръстева – олимпийски шампион по бокс; Гергана Турийска – писателка, музикантка и радиоводеща; Борис Илиев – носител на националната награда „Мъжки глас на годината“ за 2025 г.; Дует „Експоуз“ – победители във водещо музикално ТВ риалити предаване, и много други.

На територията на парк „Борисова градина“ за по-малко от два часа всички участващи успяха да съберат близо 100 кг дребни отпадъци. В рамките на инициативата освен демонстриране на добрия пример и насърчаване на доброволчеството, от БАТ България призоваха и за изхвърляне на отпадъците само на предназначените за тях места, като тези за общ битов отпадък.

Водещ на официалната програма на събитието в парк „Борисова градина“ беше Борис Радев – режисьор и продуцент и носител на редица престижни отличия.

