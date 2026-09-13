Подземни паркинги и нов стадион: Как може да се промени Борисовата градина
От Столичната община уверяват, че целта е да се опази зеленият характер на парка
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От Столичната община уверяват, че целта е да се опази зеленият характер на парка
Включиха се партньори, доброволци, граждани, като и родни звездни личности
Той и Александър Димитров, които са кандидати за народни представители от „БСП за България“ в 24 МИР, почистиха градинката на ул. “Цар Иван Асен II”
В отворено писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова от инициативната група "Запазете Бедечка" настояват за спе...
През последните няколко години сме спрели поне 7-8 строежа в междублокови пространства. Всеки конкретен случай ще бъде разгледан индивидуално. Това ще...
София. Столична община започва обработка на зелените площи, градини междублокови пространства с препарати срещу комари. Това е третото пръскане против...
Момчилград. До месеци ще приключи автоматизираното поливане на всички зелени площи в Момчилград. Изкопните дейности в дворовете на църквата „Св. Цар Б...