Всичко за Зелени Площи

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Нов протест в "Младост"

Нов протест в "Младост"

През последните няколко години сме спрели поне 7-8 строежа в междублокови пространства. Всеки конкретен случай ще бъде разгледан индивидуално. Това ще...

16 август | 10:15
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