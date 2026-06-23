Важно за шофьорите: Ремонти и обходни маршрути по ключови пътища

Лятното пътуване по някои от най-натоварените пътища в България ще бъде съпътствано от временни ограничения, обходни маршрути и забавяния заради текущи ремонтни дейности. От Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждават водачите да планират внимателно маршрутите си и да се подготвят за натоварен трафик в няколко ключови участъка.

Най-сериозни затруднения се очакват на автомагистрала „Хемус“. В района на пътен възел „Ябланица“ движението в посока София временно е спряно заради ремонт, а автомобилите се отклоняват по първокласния път I-3 и се връщат на магистралата при пътен възел „Джурово“. Очакват се колони и забавяне на движението.

Допълнителни ограничения има и край Шумен, където трафикът към столицата е пренасочен в платното за Варна и се извършва двупосочно.

Проблеми за пътуващите има и по международния път I-1 между Монтана и Враца. Заради полагане на нов асфалт в района на село Краводер движението е временно прекъснато, като са въведени обходни маршрути за леките и тежкотоварните автомобили.

Продължава и реконструкцията на трасето между Мездра и Ботевград, където движението преминава по временна организация. Ограничен остава и достъпът до село Люти дол.

Ремонти текат и на автомагистрала „Марица“. Между Чирпан и Пловдив едното платно е затворено за преасфалтиране, а движението се осъществява двупосочно в свободното платно. В района на Димитровград пък продължава ремонт на мостово съоръжение, където са въведени сериозни ограничения на скоростта.

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